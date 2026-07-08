16 yaşındaki gence döner bıçağıyla saldırmışlardı! Kan donduran cinayette savcı mütalaasını açıkladı

Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde, 18 yaşından küçük üç sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanıklar A.P.B. ve U.G. ile müşteki anne Nazan Demirci, baba Tahsin Demirci ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Diğer tutuklu sanık çocuk Y.T. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılım sağladı.

Yargılamanın ilk aşamasında cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu. Savcılık makamı, suça sürüklenen çocuklar A.P.B., U.G. ve Y.T.'nin 'çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca mütalaada sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesi istendi.

TARAFLARA SAVUNMA İÇİN SÜRE VERİLDİ

Mütalaanın okunmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Heyet, üç sanığın da mevcut tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Tarafların mütalaaya karşı savunma ve beyanlarını hazırlayabilmeleri amacıyla süre tanınmasına karar veren mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Cinayet olayı, 7 Temmuz 2025 tarihinde Küçükçekmece ilçesi Yeni Mahalle Sarıkaya Sokak'ta meydana gelmişti. Aralarında husumet bulunan çocuklar arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki Yusuf Buğra Demirci döner bıçağı ile öldürülmüştü. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde hazırlanan iddianamede, kesici ve delici aletle yaralanma ihbarı üzerine polis ekiplerinin olay yerine gittiği kaydedilmişti. Ekipler, olay yerinde Demirci'nin vücudunda çok sayıda yara izi tespit etmiş ve soruşturma süreci başlatılmıştı.

Savcılık tarafından mahkemeye sunulan iddianamede otopsi raporunun detaylarına da yer verildi. Rapora göre, Yusuf Buğra Demirci'nin vücudunda 11 kesici delici alet yarası ve 9 kesik yara saptandı. Bazı yaralanmaların doğrudan öldürücü nitelikte olduğu vurgulanırken, ölüm nedeninin kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanması sonucu gelişen iç kanama ve komplikasyonlar olduğu belirtildi.

İddianamede cinayet anı saniye saniye detaylandırıldı. Yusuf Demirci’nin olay günü suça sürüklenen çocuklarla karşılaştığı, bu karşılaşmadan sadece 5 saniye sonra kesici delici aletlerle saldırıya uğradığı aktarıldı. Yerdeyken defalarca bıçaklanan Demirci'nin olay yerinde bırakıldığı ve şüphelilerin bölgeden kaçtığı ifade edildi. Savcılık, bu tespitler doğrultusunda suça sürüklenen çocuklar (SSÇ) A.P.B., U.G. ve Y.T. hakkında 'tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.