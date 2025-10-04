16 yaşındaki kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Gözaltına alınan abi 'namus meselesi' dedi

Manisa’da 19 yaşındaki M.A.İ.A. isimli şahıs, 16 yaşındaki kız kardeşini darp ederek üzerine kaynar su döktü. Olay anına ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve büyük tepki çekti.

Paylaşılan görüntülerde, saldırganın kız kardeşine “Ayaklarıma kapan, özür dile” dedikten sonra elindeki kaynar suyu üzerine döktüğü anlar yer aldı. Görüntülerin yayılması üzerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince yakalanan M.A.İ.A.’nın, gözaltı sırasında kendisine bıçakla zarar verdiği öğrenildi. Şüpheli, Manisa Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

“NAMUS MESELESİ” DEDİ

M.A.İ.A, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayı “namus meselesi” sebebiyle gerçekleştirdiğini öne sürerken, kendisine tepki gösterenlere hakaretlerde bulundu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“03.10.2025 günü bazı sosyal medya platformlarında Manisa’da 19 yaşındaki bir şahsın, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su döktüğü görüntülerle ilgili yapılan araştırmada; olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın M.A.İ.A (19) olduğu tespit edilerek yakalanmış ve adli tahkikat başlatılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler birimimizce de şiddete maruz kalan çocuk için gerekli tedbir işlemleri başlatılmıştır.”