16 yaşındaki kız çocuğunu yaralayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: 'Birini bıçaklamam lazım’

Iğdır’da 23 yaşındaki Y.B., sabah saatlerinde sokakta yürüyen 16 yaşındaki D.B.’yi karnından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan ve ameliyat edilen kız çocuğunun tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Şüpheli Y.B. ise “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı.

Iğdır’da 23 yaşındaki Y.B., sabah saatlerinde sokakta yürüyen 16 yaşındaki D.B.’yi karnından bıçakladı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yürüyen 23 yaşındaki Y.B., karşı yönden gelen 16 yaşındaki D.B.’yi karnından bıçakladı. Saldırının ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan D.B.’nin ameliyata alındığı, tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

TUTUKLANDI

Olay sonrası çalışma başlatan Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Iğdır Şehit Bülent Yurtseven Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüpheli Y.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.B., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği tarafından “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Y.B.’nin, yaraladığı kişiyi tanımadığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde şu sözleri kullandığı belirtildi:

“Sabah evden çıktım. 'Birini bıçaklamam lazım’ dedim. Yolda yürürken karşıma gelen kızı bıçakla yaraladım.”

