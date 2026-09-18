16 yaşındaki Yusuf’u döner bıçağıyla öldürmüşlerdi! 3 sanığın cezası belli oldu

Küçükçekmece Yeni Mahalle Sarıkaya Sokak'ta 7 Temmuz 2025'te yaşanan olayda, aralarında husumet bulunan çocuklar arasında kavga çıkmış, bu kavgada 16 yaşındaki Yusuf Buğra Demirci döner bıçağıyla hayatını kaybetmişti. Olaya karışan 3 suça sürüklenen çocuk hakkında açılan davanın karar duruşması bugün görüldü.

Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde basın mensuplarına ve izleyicilere kapalı olarak yürütülen duruşmaya, tutuklu suça sürüklenen çocuklar A.P.B. ve U.G. ile müşteki anne baba Tahsin Demirci ve Nazan Demirci, taraf avukatlarıyla birlikte katıldı. Suça sürüklenen çocuk Y.T. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı.

3 SANIĞA DA 24'ER YIL HAPİS CEZASI

Tarafların savunma ve beyanlarının dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuklar A.P.B., U.G. ve Y.T.'yi 'iştirak halinde çocuğu kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 24'er yıl hapis cezasıyla cezalandırdı. Heyet cezada herhangi bir takdiri indirime gitmedi ve her 3 sanığın da tutukluluk halinin devam etmesine hükmetti.

İDDİANAMEDE NELER VARDI?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede olayın gelişimi ayrıntılarıyla yer almıştı. Buna göre, kesici ve delici aletle yaralanma ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edilmiş, Yusuf Buğra Demirci'nin vücudunda çok sayıda kesici delici alet yaralanması tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İddianamede, Demirci'nin vücudunda 11 kesici delici alet yarası ile 9 kesik yara bulunduğu belirtiliyordu. Otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, yaralanmaların bir kısmının öldürücü nitelikte olduğu, ölümün ise kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar hasarı sonucu gelişen iç kanama ve komplikasyonlardan kaynaklandığı vurgulanıyordu. Olayın seyrine dair de detay veren iddianamede, Yusuf Demirci'nin olay günü suça sürüklenen çocuklarla karşılaştığı, bu karşılaşmadan yaklaşık 5 saniye sonra kesici delici aletlerle saldırıya uğradığı aktarılmıştı. Demirci'nin yerde yatarken defalarca bıçaklandığı, şüphelilerin ise saldırının ardından olay yerinden kaçtığı ifade edilmişti. İddianamede A.P.B., U.G. ve Y.T. hakkında 'tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.