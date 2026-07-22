16'ncı kattan düşen gencin ölümünde sır perdesi aralanıyor! 4 kişi gözaltında
İstanbul Esenyurt'ta arkadaşlarıyla bulunduğu sitenin 16'ncı katından düşerek yaşamını yitiren 28 yaşındaki Emirhan Yıldız, memleketi Çanakkale Biga'da toprağa verildi.
Hayatını kaybeden Emirhan Yıldız, memleketi Çanakkale'nin Biga ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Havdan köyünde bulunan Köy Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gencin cenazesi, Havdan Köyü Mezarlığı'nda gözyaşları içinde defnedildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemeler ise çok yönlü olarak sürüyor. Yürütülen soruşturma kapsamında, Emirhan Yıldız'ın düşmeden kısa bir süre önce daire içerisindeki arkadaşlarıyla kavga ettiği iddia edildi.
Bu iddialar üzerine, olay anında evde bulunan 4 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.
NE OLMUŞTU?
Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi'nde yer alan bir sitede meydana geldi.
28 yaşındaki Emirhan Yıldız, eğlenmek amacıyla 4 arkadaşı ile birlikte geldiği sitede henüz bilinmeyen bir nedenle 16'ncı kattan aşağı düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Emirhan Yıldız'ın düştüğü alana inen ekipler, gencin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan gerekli incelemelerin ardından Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.