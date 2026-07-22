16'ncı kattan düşen gencin ölümünde sır perdesi aralanıyor! 4 kişi gözaltında

İstanbul Esenyurt'ta arkadaşlarıyla bulunduğu sitenin 16'ncı katından düşerek yaşamını yitiren 28 yaşındaki Emirhan Yıldız, memleketi Çanakkale Biga'da toprağa verildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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16'ncı kattan düşen gencin ölümünde sır perdesi aralanıyor! 4 kişi gözaltında - Resim: 1

Hayatını kaybeden Emirhan Yıldız, memleketi Çanakkale'nin Biga ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Havdan köyünde bulunan Köy Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gencin cenazesi, Havdan Köyü Mezarlığı'nda gözyaşları içinde defnedildi.

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16'ncı kattan düşen gencin ölümünde sır perdesi aralanıyor! 4 kişi gözaltında - Resim: 2

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemeler ise çok yönlü olarak sürüyor. Yürütülen soruşturma kapsamında, Emirhan Yıldız'ın düşmeden kısa bir süre önce daire içerisindeki arkadaşlarıyla kavga ettiği iddia edildi.

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16'ncı kattan düşen gencin ölümünde sır perdesi aralanıyor! 4 kişi gözaltında - Resim: 3

Bu iddialar üzerine, olay anında evde bulunan 4 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.

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16'ncı kattan düşen gencin ölümünde sır perdesi aralanıyor! 4 kişi gözaltında - Resim: 4

NE OLMUŞTU?

Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi'nde yer alan bir sitede meydana geldi.

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16'ncı kattan düşen gencin ölümünde sır perdesi aralanıyor! 4 kişi gözaltında - Resim: 5

28 yaşındaki Emirhan Yıldız, eğlenmek amacıyla 4 arkadaşı ile birlikte geldiği sitede henüz bilinmeyen bir nedenle 16'ncı kattan aşağı düştü.

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16'ncı kattan düşen gencin ölümünde sır perdesi aralanıyor! 4 kişi gözaltında - Resim: 6

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Emirhan Yıldız'ın düştüğü alana inen ekipler, gencin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan gerekli incelemelerin ardından Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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