17 bin artçı deprem meydana geldi

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçen sürede bölgede 17 bine yakın artçı deprem meydana geldi. AFAD verileri açıkladı,

17 bin artçı deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), AFAD, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 17 bine yakın artçı deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD’ın bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinden sonra 13 Mart'a kadar geçen sürede 17 bine yakın deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat takip edilmeye devam edilmektedir.”

ANTAKYA’DA BİR DEPREM DAHA

Öte yandan Hatay’ın merkez ilçesi olan Antakya’da bugün saat 18.06’da 3.7 büyüklüğünde, 7 kilometre derinlikte bir deprem daha meydana geldi.

Kaynak: medyatava.com

# AFAD # Kahramanmaraş # deprem
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