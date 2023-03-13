17 bin artçı deprem meydana geldi
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçen sürede bölgede 17 bine yakın artçı deprem meydana geldi. AFAD verileri açıkladı,
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), AFAD, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 17 bine yakın artçı deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD’ın bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinden sonra 13 Mart'a kadar geçen sürede 17 bine yakın deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat takip edilmeye devam edilmektedir.”
ANTAKYA’DA BİR DEPREM DAHA
Öte yandan Hatay’ın merkez ilçesi olan Antakya’da bugün saat 18.06’da 3.7 büyüklüğünde, 7 kilometre derinlikte bir deprem daha meydana geldi.
Kaynak: medyatava.com
# AFAD # Kahramanmaraş # depremİstanbul'da kura tarihleri belli oldu BUDO seferlerine fırtına engeli "Samandağ'da 17 bin 331 konut inşa edilecek" "1673 çocuk ailesine teslim edildi"