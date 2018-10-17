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17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü

17 Ekim, Dünya Astsubaylar Günü. Aynı zamanda Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin de kuruluş yıldönümü. Hükümete seslenen emekli astsubaylar verilen sözlerin tutulmasını, özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor.

17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği TEMAD hem kuruluş yıldönümü, hem de Dünya Astsubaylar Günü olan 17 Ekimi yurt genelinde törenler ile kutladı. TEMAD Aydın Şubesi'ne üye emekli astsubaylar eşleri ile birlikte önce Atatürk anıtına çelenk koydu.

Emekli astsubaylar, hem kendileri hem de muvazzaf meslektaşları adına hükümetten özlük haklarının iyileştirilmesini ve eşitsizliğin giderilmesini istiyor. 

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ilk kadın gazimiz Ümran Erdoğdu'nun en büyük hayali Kıbrıs Gazisi olarak döndüğü o tarihî görevin anılarını kitaplaştırabilmek. Bu konuda destek bekliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #17 ekim dünya astsubaylar günü #temad
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