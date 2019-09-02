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17. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir sitenin 17. katından düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

17. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Zeytinburnu'ndaki 19 katlı bir sitenin 17. katından düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi Mahallesi Mevlana Caddesi üzerindeki bir sitede kalan Libyalı aile, 2 yaşındaki kızları Saji Mahmud Issa Elkemaıtı'yı salonda yalnız bıraktı.

Oyun oynayan minik kız, bir süre sonra açık pencereye tırmandı. Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Elkemaıtı'nın cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Zeytinburnu #yüksekten düşme #site
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