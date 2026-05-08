17 mahalle karantinaya alındı: İki ilçede giriş-çıkışlar yasaklandı

Aydın’ın Yenipazar ilçesindeki Hacıköseler Mahallesi’nde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, bölgede geniş kapsamlı karantina önlemleri devreye sokuldu.

Karantina kapsamında; Yenipazar’da Karacaören, Paşaköy, Çavdar, Eğridere, Koyunlar, Alioğulları ve Karaçakal; Çine’de ise İbrahimkavağı, Bağlarbaşı, Bereket, Çatak, Sarnış, Subaşı, Elderesi, Kavşit ve Kırkışık mahallelerinde hayvan giriş-çıkışları tamamen yasaklandı. Karantina süreci bitene kadar bölgede hayvan alım ve satımı yapılamayacak.


EKİPLER SAHADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şap hastalığının yayılımını kontrol altına almak amacıyla saha denetimlerine devam ediyor. Belirlenen 17 mahallede hayvan hareketlerinin durdurulmasıyla hastalığın çevre bölgelere bulaşmasının engellenmesi hedefleniyor.

