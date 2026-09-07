17 yaşındaki çocuğa parkta saldırı! 3 çocuk gözaltına alındı

Olay, 6 Eylül 2026 tarihinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Çukurdere Mahallesi'nde bulunan bir parkta yaşandı. İddiaya göre 17 yaşındaki O.K.E., aralarında daha önceden husumet bulunan 4-5 kişilik bir grupla karşılaştı. Karşılaşmanın ardından grupta bulunan kişiler genci darbetmeye başladı. Şiddet eylemi sürerken, olay yerindeki bir kişi darp anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

GÖRÜNTÜLERİ AİLEYE GÖNDERDİLER

Kayıt altına alınan görüntüler, olayın ardından bir yakını aracılığıyla doğrudan çocuğun ailesine iletildi. Videoyu izleyen ve oğlunun can güvenliğinden endişe ettiğini belirten anne Güley Ertaş, durumu yetkililere bildirerek yardım talebinde bulundu.

Darp anını içeren kayıtların bazı internet haber sitelerinde yayılmasının ardından Malatya Valiliği konuyla ilgili resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince görüntülerin incelenerek hızlıca bir çalışma başlatıldığı duyuruldu. Yapılan incelemeler sonucunda olayın 6 Eylül'de Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldiği kolluk kuvvetlerince teyit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda soruşturma süreci hızlandırıldı. Mağdur konumundaki O.K.E.’nin emniyette alınan ifadesine istinaden kimlikleri tespit edilen A.S.Ç., A.T.K. ve Y.K. isimli çocuklar yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında başlatılan adli tahkikat süreci devam ediyor.