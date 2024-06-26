17 yaşındaki çocuk müdür yardımcısını öldürdü!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde okul müdür yardımcısı, 17 yaşında olduğu iddia edilen bir kişi tarafından trafikte silahla başından vuruldu. Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç hayatını kaybetti.

17 yaşındaki çocuk müdür yardımcısını öldürdü!
Editör: Yağmur Biçen

Olay, saat 09.00 sıralarında Çayırova Kültür Merkezi yakınlarında meydana geldi. Evinden çıkarak otomobiline binen lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç, emniyet kemerini taktığı sırada tabanca ile başından vuruldu. Çoğaç kanlar içerisine kalırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Çoğaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, 17 yaşında olduğu iddia edilen şüphelinin olaydan bir saat önce Mahir Çoğaç'ın evinin yakınında beklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ergenekon kumpasçısı FETÖ'cü hakim savcılar için karar günü!Ergenekon kumpasçısı FETÖ'cü hakim savcılar için karar günü!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# müdür yardımcısı # hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
Her şeyin fiyatı artıyor: İşte Temmuz'dan sonra gelecek zamlar
Her şeyin fiyatı artıyor: İşte Temmuz'dan sonra gelecek zamlar
Emeklilere şok: Anayasa Mahkemesi, çalışma iznini kaldırdı!
Emeklilere şok: Anayasa Mahkemesi, çalışma iznini kaldırdı!
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
Tüketicilere müjde: Ekstra ücretler faiziyle geri alınacak
Tüketicilere müjde: Ekstra ücretler faiziyle geri alınacak
Bingöl'de korkutan deprem!
Bingöl'de korkutan deprem!
Öne Çıkanlar Süleyman Soylu ve Metin Külünk açıklamıştı! AK Parti'de Milli Devlet rüzgarı esiyor! | Doğu Perinçek Süleyman Soylu ve Metin Külünk açıklamıştı! AK Parti'de Milli Devlet rüzgarı esiyor! | Doğu Perinçek AK Parti'nin ilk Dışişleri Bakanı Yaşar Akış vefat etti AK Parti'nin ilk Dışişleri Bakanı Yaşar Akış vefat etti