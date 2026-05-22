17 yaşındaki genç hayatını kaybetmişti... Acılı aile 3 yıllık cezaya isyan etti: Dava istinafa taşınıyor

Akhisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık A.U. (43) hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanan sanığı 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırırken, B sınıfı sürücü belgesine de 1 yıl süreyle el konulmasına karar verdi.

19 Nisan 2025 tarihinde yaşanan ölümlü kazada, sanık A.U. idaresinde sola dönüş yapmak isteyen 34 FDP 466 plakalı otomobil ile Efe Türkmen'in kullandığı 45 ASC 381 plakalı motosiklet çarpışmıştı.

KAZANIN FATURASI ADLİ TIP RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI

Yargılama sürecinde İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesince hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya eklendi. Raporda, motosiklet sürücüsü Efe Türkmen'in ilk geçiş hakkına sahip olduğu ancak kavşağa yaklaşırken yeterli tedbiri almaması sebebiyle tali kusurlu bulunduğu aktarıldı. Kazaya karışan sanık sürücü A.U.'nun ise kavşağa girmeden önce ana yoldaki araçların hız ve mesafesini yeterince kontrol etmediği, motosiklete ilk geçiş hakkını vermediği ve kontrolsüz şekilde kavşağa girerek motosikletin hareket alanını kapattığı tespit edilerek asli kusurlu olduğuna kanaat getirildi. Mahkeme, sanığın asli kusurlu olduğuna dair yapılan bu değerlendirmelerin dosya kapsamındaki kamera görüntüleri ve diğer delillerle desteklendiğini kaydetti.

Yargılamanın tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti sanık A.U.'ya verilen cezanın gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda yer alan ifadeler şu şekilde oldu:

"Sanığın motosiklete ilk geçiş hakkını vermesi ve kontrollü bir şekilde kavşağa girerek sola dönüşünü gerçekleştirmesi gerekirken bu hususlara riayet etmemiştir. Sanık ayrıca motosikletin hareket alanını kapatmak suretiyle sürücünün ölümüne sebebiyet vermiştir. Ayrıca verilen cezanın niteliği ve meydana gelen sonucun ağırlığı dikkate alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme ve adli para cezasına çevirme hükümleri uygulanmamıştır."

AİLE İSYAN ETTİ: DOSYA İSTİNAFA TAŞINIYOR

Verilen ceza süresini yetersiz bulan ölen Efe Türkmen'in ailesinin avukatı Ali Balcı, sanığın "dur" levhasına aldırış etmeden ilerlediğini dile getirdi. Hukuki sürecin devam edeceğini belirten Balcı, "Otomobil sürücüsü, 'bilinçli taksir' hükümlerine göre cezalandırılması gerekiyordu. Bu nedenle cezanın artırılması için kararı istinafa taşıyoruz." diye konuştu.