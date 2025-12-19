17 yaşındaki genç hayatını kaybetmişti: Tokat'ta kan donduran cinayet davasında yeni gelişme

Zile Ağır Ceza Mahkemesi, Turhal ilçesinde işlenen ve 17 yaşındaki Berkay Melikoğlu’nun ölümüyle sonuçlanan cinayet dosyasının ikinci duruşması için toplandı. Mahkeme heyeti, duruşmada tutuklu sanık A.M.Ö.'nün öğretmenini tanık sıfatıyla dinledi.

4 BIÇAK DARBESİYLE HAYATTAN KOPARILDI

Korkunç olay, Turhal ilçesine bağlı Mareşal Feyzi Çakmak Mahallesi'nde 3 Mart tarihinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, aralarında geçmişe dayalı husumet bulunduğu öne sürülen A.M.Ö. ile Berkay Melikoğlu sokakta karşı karşıya gelmişti. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüş, gerilimin zirve yaptığı anlarda A.M.Ö. yanında taşıdığı bıçağa sarılmıştı. Zanlı, husumetlisi Melikoğlu’nu vücudunun 4 farklı yerinden bıçaklayarak ağır yaralamıştı.

Olayın ardından kanlar içinde kalan genç, sağlık ekiplerince Turhal Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ancak doktorların yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen ağır yaralanan Berkay Melikoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Cinayetin işlendiği olay yerinden kaçarak izini kaybettirmeye çalışan şüpheli A.M.Ö. ise polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda kıskıvrak yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Duruşmaya katılan tanık öğretmen E.E., sanık sandalyesinde oturan öğrencisi A.M.Ö. hakkında mahkeme heyetine bilgi verdi. Öğretmen E.E., verdiği ifadede öğrencisi A.M.Ö.'nün derslerinin iyi olduğunu dile getirdi. Tanığın dinlenmesi ve taraf avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Heyet, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için davayı 16 Ocak 2026 tarihine erteledi.