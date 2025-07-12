17 yaşındaki gencin öldürüldüğü davada karar çıktı

Gaziantep'te 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili 6 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme, gece yarısına kadar süren duruşmada 3 tutuksuz sanık hakkında tutuklama kararı verdi. Aile ise “Adalet istiyoruz” çağrısında bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
17 yaşındaki gencin öldürüldüğü davada karar çıktı
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Gaziantep’te 9 Şubat’ta Atatürk Mahallesi’nde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 17 yaşındaki Eyüp Arıcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında dava açıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan duruşmaya, tutuksuz sanıklar E.A.K. ve A.S.P., 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar K.B., M.F.K. ve M.T.Y. ile tutuksuz sanık İ.E.Ö., Eyüp Arıcı’nın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Sanıkların arasında 18 yaşından küçük olanlar bulunması nedeniyle duruşma kapalı yapıldı.

Gece yarısına kadar devam eden duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına, daha önce tutuksuz yargılanan 3 sanığın da tutuklanmasına karar verdi.

Duruşma, 3 Eylül tarihine ertelendi.

AİLEDEN AĞIR CEZA TALEBİ

Adliye önünde açıklamalarda bulunan baba Ömer Arıcı, oğlunun vücudunun birçok yerinden bıçaklandığını hatırlatarak, "Adalet istiyoruz, bu katillerin hepsinin ağır ceza almasını istiyoruz." dedi.

Eyüp Arıcı’nın kuzeni Sena Arıcı ise, “Kuzenimizi üniversiteye değil kara toprağa gönderdik” diyerek, bu olayın benzerlerine emsal oluşturacak bir karar beklediklerini ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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