17 yaşındaki Hasret'i öldürüp kuyuya atmıştı... Kan donduran itiraflar sonrası mahkemeden çıkan karar belli oldu!

Duruşmada söz alan Deniz B., olay gününe dair detayları mahkeme heyetiyle paylaştı. Erkan S.’den aldığı emanet araçla Hasret Akkuzu'nun yanına gittiğini belirten sanık, Akkuzu ve erkek arkadaşıyla geçmişte yaşadıkları sorunlar nedeniyle mahkemelik olduklarını hatırlattı. Olay günü asıl amacının bu durumu konuşmak ve Akkuzu’yu mahkemeye giderek ifade vermesi için ikna etmek olduğunu belirten Deniz B., genç kızın bu sırada konuyla ilgisiz sorular sorduğunu ve diyaloğu sürdürdüğünü dile getirdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine yaşananları anlatan Deniz B.,"Mahkememiz var, duruşmaya gelmemezlik yapma' dedim. 'Bana sürekli mahkeme muhabbeti yapma. Kaç aydır boşuna mı uğraşıyoruz, ben bunun hesabını veremem' diye bağırmaya başladı" ifadelerini kullandı.