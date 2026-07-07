17 yaşındaki Hasret'i öldürüp kuyuya atmıştı... Kan donduran itiraflar sonrası mahkemeden çıkan karar belli oldu!
Zonguldak'ta kaybolduktan sonra cesedi su kuyusunda bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu cinayeti davasında karar açıklandı.
Geçtiğimiz yılın ekim ayında Zonguldak'ta işlenen cinayete ilişkin Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması tamamlandı. Duruşmaya, tutuklu yargılanan sanık Deniz B., tutuksuz yargılanan ağabeyi Arif B., yengesi Necla B., emanet aracın sahibi Erkan S. ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada söz alan Deniz B., olay gününe dair detayları mahkeme heyetiyle paylaştı. Erkan S.’den aldığı emanet araçla Hasret Akkuzu'nun yanına gittiğini belirten sanık, Akkuzu ve erkek arkadaşıyla geçmişte yaşadıkları sorunlar nedeniyle mahkemelik olduklarını hatırlattı. Olay günü asıl amacının bu durumu konuşmak ve Akkuzu’yu mahkemeye giderek ifade vermesi için ikna etmek olduğunu belirten Deniz B., genç kızın bu sırada konuyla ilgisiz sorular sorduğunu ve diyaloğu sürdürdüğünü dile getirdi.
Tartışmanın büyümesi üzerine yaşananları anlatan Deniz B.,"Mahkememiz var, duruşmaya gelmemezlik yapma' dedim. 'Bana sürekli mahkeme muhabbeti yapma. Kaç aydır boşuna mı uğraşıyoruz, ben bunun hesabını veremem' diye bağırmaya başladı" ifadelerini kullandı.
"NABZINA HİÇ BAKMADIM, SADECE SESSİZCE YATIYORDU"
Sanık savunmasında, tartışma esnasında kendinden geçtiğini ve sol eliyle Hasret Akkuzu’nun gırtlağına yapıştığını, ardından ikisinin birlikte yere düştüğünü söyledi. Mahkeme başkanının boğazını ne kadar süre sıktığına yönelik sorusuna ise sanık, "Ne kadar süre boğazını sıktığımı hatırlamıyorum" yanıtını verdi.
Cinayetin hemen ardındaki anları anlatan sanık,"Sonra kendime geldiğimde yerde yatan Hasret'e seslenmeye başladım ancak bana cevap vermedi. Olayın şokuyla sağa sola gezinmeye başladım. Ne yapacağımı şaşırdım. Hasret'i düşmüş olduğu yerden aldım, yolun kenarına bıraktım. Nabzına hiç bakmadım. Kendi kendime 'Acaba Hasret gerçekten öldü mü?' diye düşündüm çünkü yaşadıklarıma inanamıyordum. Hasret'e seslendim, ses vermedi, sadece sessizce yatıyordu" dedi.
Hasret Akkuzu'yu yol kenarında bıraktıktan sonra hızlıca aracın yanına dönen Deniz B., araçla geri gelerek cansız bedeni bagaja koyduğunu belirtti. İlk etapta cesedi bir mezarlığa bırakmayı, ardından da karakola gidip teslim olmayı planladığını öne süren sanık, bu eylemlerden vazgeçerek piknik alanı olarak kullanılan bir araziye yöneldi. Alandaki su kuyusunu tesadüfen gördüğünü savunan Deniz B.,"Yolda yürürken bir ağaç gördüm. Ağacın dibinde de bu kuyu vardı. O kuyuyu fark ettim, öncesinde o kuyuya atarım diye hareket etmedim. O kuyuyu dahi hatırlamıyorum. Yolda giderken kuyuyu fark ettim. 100 metreden fazla kucağımda Hasret'le yürümüşümdür. Kuyunun orada yalak vardı, eli yüzümü yıkamak istedim. O sırada Hasret'i kuyuya atmak aklıma geldi" ifadelerini kullandı.
Yüzünü yıkadığı sırada kuyunun kapağını ve kapaktaki vidaları fark eden sanık, cesedi ormanlık alanda bırakıp ağabeyi Arif B.’ye ait atölyeye gittiğini ifade etti. Atölyeden çekiç aldığı sırada ağabeyinin kendisine "Ne yapacaksın" diye sorduğunu belirten Deniz B.,"Çekici alıp olay yerine gittim. Çekiçle kuyunun vidasını açtım. Sonra da Hasret'i kuyuya attım" dedi. Ağabeyinin cinayete dahil olup olmadığıyla ilgili soru üzerine ise sanık, "Ağabeyim böyle bir şey yapacağımı bilse buna asla müsaade etmezdi. Ancak bana verilecek her türlü cezaya razıyım" ifadelerini kullandı.
Savunmaların tamamlanmasının ardından Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti nihai kararını açıkladı. Tutuklu sanık Deniz B., çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Duruşma savcısı mütalaasında tutuksuz yargılanan ağabey Arif B.'nin olayla alakası olmadığı gerekçesiyle beraatini talep etmesine rağmen mahkeme heyeti, ağabeye suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verdi. Bu ceza, eylemin yardım etme kapsamında değerlendirilmesiyle 1 yıla düşürüldü.
Davada tutuksuz yargılanan diğer sanıklar yenge Necla B. ile araç sahibi Erkan S. hakkında ise mahkeme tarafından beraat kararı verildi.