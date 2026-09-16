17 yaşındaki kızını zincire bağlamakla suçlanan baba adliye çıkışında konuştu: "Kızını dövmeyen dizini döver!"

Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesinde 17 yaşındaki S.T.'nin, babası tarafından darbedilip zincire bağlandığı ihbarı üzerine gözaltına alınan anne ve baba tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
17 yaşındaki kızını zincire bağlamakla suçlanan baba adliye çıkışında konuştu: "Kızını dövmeyen dizini döver!"
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Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 17 yaşındaki S.T.'nin babası Selahattin T. tarafından darbedilerek zincire bağlandığı yönünde jandarmaya ihbar geldi. İhbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri eve intikal etti. Eve giren ekipler, genç kızı zincire bağlanmış ve elleri kelepçeli halde buldu. S.T. bulunduğu yerden kurtarılırken, annesi Sevil T. ile babası Selahattin T. gözaltına alındı.

ADLİYE ÇIKIŞINDA SKANDAL SÖZLER

Anne ve baba, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye önünde kendilerine yöneltilen "Kızınızı siz mi zincirlediniz?" sorusuna baba Selahattin T., "Kızını dövmeyen dizini döver" karşılığını verdi. Anne Sevil T. ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

DİĞER KARDEŞLER DE KORUMA ALTINA ALINDI

Anne ve babanın adliyedeki işlemleri sürerken, S.T.'nin diğer kardeşlerinin de darbedildiğini beyan etmesi dikkat çekti. Bu beyanın ardından 5, 11 ve 14 yaşlarındaki diğer kardeşler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Anne Sevil T. ile baba Selahattin T., kızları S.T.'ye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne Sevil T.'nin mahkemedeki ifadesinde de suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Baba Selahattin T. ise kızının psikolojik sorunları bulunduğunu, kendisine zarar vermesinden şüphelendiği için onu zincire bağladığını öne sürdü.

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