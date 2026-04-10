18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu: Leyla Aydemir davasında yeni gelişme
Ağrı’da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin yeniden görülen davada, sanık amca Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma, Türkiye'ye dönen anne Şükran Aydemir'in dinlenmesi için 11 Haziran'a ertelendi.
Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda yürütülen davanın ilk celsesinde amca Yusuf Aydemir tutuklanmıştı. Davanın görülen son duruşmasına tutuklu sanık Yusuf Aydemir'in yanı sıra tutuksuz yargılanan sanıklar ve tanıklar katıldı. Sanıklardan Musa Aydemir ise duruşmada yer almadı.
Duruşmada dinlenen tanık AFAD personeli Ahmet Erdoğan, olayla bir ilgisi bulunmadığını belirterek mahkemeye şu beyanda bulundu:
"Olaydan önce de sonra da burada değildim, Ardahan’daydım. İfademde her şey mevcut. Olayla yakından ya da uzaktan herhangi bir alakam yoktur. Ses kaydındaki kişinin ben olmadığını özellikle belirtmek isterim. Muhammed Erdoğan kurumdan arkadaşımdır, aynı odada kalıyorduk ve aramızda herhangi bir husumet bulunmamaktadır. Ses kaydındaki konuşmalar bana ait değildir. ‘Ses çıkarmayın, öldürür’ diyen kişi de ben değilim. Sohbet esnasında, belki gerçekler ortaya çıkar düşüncesiyle konuşmalar yapılmış olabilir. Olayla ilgili bildiğim bir şey yoktur, aileyi de tanımıyorum."
Tutuklu sanık Yusuf Aydemir’in oğlu Umeyir Aydemir ise mahkemedeki ifadesinde şunları kaydetti:
"Babam için geldim. Soruları cevaplayarak ona yardımcı olmak istiyorum. Olayın yaşandığı zamanı hatırlamıyorum, çünkü o dönem 3 yaşındaydım. Bana kimse bir şey söylemem ya da konuşmam için baskı yapmadı. Evimizde de Leyla ile ilgili herhangi bir konuşma geçmedi"
TUTUKLU SANIK YUSUF AYDEMİR: SUÇSUZUM
Mahkemede savunması alınan tutuklu sanık Yusuf Aydemir, olay gününe dair yaşananları ve telefon iddialarını kendi açısından şu sözlerle anlattı:
"Çobanın bahsettiği olayda, Leyla’nın bulunduğunu söyledikleri yerin yukarısına doğru gidiyordum. Çobanın evinin oradan çıkınca Serhat isimli bir çocuğu aldım traktöre. Baktığımda herkesin aşağıya doğru gittiğini gördüm. Jandarmaya ‘sağ mı’ diye sordum, bana ‘ölmüş’ dediler. Ben ise o sırada sağ olduğunu sanıyordum. Telefon meselesine gelince, üzerinden yaklaşık 8 yıl geçtiği için tam hatırlamıyorum. O dönemde Ağrı’ya gelmiştim, telefonum bozulmuştu ve tamire vermiştim. Bu süreçte tuşlu telefon kullandım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum."
Yargılamada adı geçen diğer sanıklar Ayşe Artam, Besim Sürdün, Hatun Dursun ve Yıldırım Artam, verdikleri ifadelerde mağdur olduklarını dile getirdiler. Sanıklardan Mehmet Ali Aydemir ise mahkemedeki beyanında, "18 ay cezaevinde kaldım, suçsuz yere yattım. Adalet istiyorum, hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
Tarafların ve tanıkların dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşma sonunda sanık Yusuf Aydemir hakkında kuvvetli suç şüphesinin devam ettiği kanaatine vararak, kaçma şüphesi nedeniyle sanığın tutukluluk halinin sürmesine karar verdi.
Heyet ayrıca, Türkiye’ye dönen anne Şükran Aydemir’in yeniden dinlenmesi amacıyla bir sonraki celsede hazır bulunmasına hükmederek duruşmayı 11 Haziran'a erteledi.