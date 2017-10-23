45 ülkeden 610 sporcu gökyüzünde sınırları zorladı.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde 18'incisi yapılan Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sona erdi.
Festival nefes kesen gösterilere sahne oldu.
Festivalin, ilk 4 gününde dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan yaklaşık 10 bin yamaç paraşütü havalandı.
Gökyüzü dalışı, yarasa adam uçuşu ve akrobasi gösterileri, Belceğiz Plajı'ndan festivali izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.
ulusal.com.tr
Sıradaki haber gökyüzünden… 18'inci Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali tamamlandı. Hafızalarda nefes kesen görüntüler kaldı.
45 ülkeden 610 sporcu gökyüzünde sınırları zorladı.
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