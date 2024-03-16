18 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Adana'nın Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde husumetli iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle sokakta tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu 18 yaşındaki Deniz Özdemir vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Özdemir'in cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.