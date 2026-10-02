18 yıl sonra barajdan kemikleri çıkmıştı: Ahmet Yılmaz davasında sanıklar ilk kez hakim karşısında
Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması yapıldı. Tutuklu sanıklar tahliye talep ederken savcı, tutukluluk ve adli kontrol hükümlerinin sürmesini istedi.
Zonguldak'ta 18 yıl önce kaybolan ve kemikleri baraj bölgesinde bulunan Ahmet Yılmaz'ın ölümüne ilişkin davada 4 sanık, Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
Duruşmaya tutuklu sanıklar K.A., T.Y. ve İ.E. fiziken katıldı. Taraflar ile taraf avukatları da salondaydı. Tutuklu sanık E.İ., Ahmet Yılmaz'ın eski eşi D.D. ile tanıklar E.İ. ve M.D. ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.
İLK DURUŞMADA SAVUNMA YOK
Tutuklu sanık K.A., ilk duruşmada savunma yapmadı.
Tanık E.İ., Ahmet Yılmaz'ın ölümüne ilişkin bir görüşme yapılmadığını, öldürme olayıyla ilgili bir şey duymadığını söyledi. Diğer tanıklar da Ahmet Yılmaz'ın ölümüne dair bilgilerinin bulunmadığını öne sürdü.
Ahmet Yılmaz'ın eski eşi D.D. ise sanıklardan şikayetçi olduğunu yineledi.
TAHLİYE TALEBİ VE SAVCININ MÜTALAASI
Sanıklar tahliyelerini talep etti. Cumhuriyet savcısı ise sanıkların tutukluluk ve adli kontrol hükümlerinin devam etmesini istedi.
Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.