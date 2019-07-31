1800’den bu yana kazılan kent: Assos

Türkiye'nin antik kentlere ait tarihi mirasları, yeni projelerle gün yüzüne çıkartılıyor. Çanakkale'ye bağlı Assos'taki bu seneki proje, antik yolları günyüzüne çıkartmak. Kazılardan sonra kente gidenler Assos'u antik yol üzerinden ziyaret edebilecek.

Dünyanın sayılı antik kentleri arasında yer alıyor Assos. Bölgede 1800'lü yıllardan itibaren kazılar yapılıyor. Bu yılki kazılarda, kentin özellikle ulaşım ağları olan caddeleri açığa çıkartılacak. Assos'a gelen ziyaretçiler de, kenti antik yol üzerinden ziyaret edebilecek.Assos'taki kamusal yapıların tamamı Helenistik Çağ'a ait. Antik Kent Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, kentteki yapıların çok iyi durumda olduğunu söyledi.Assos'taki kazıların ilki 1800'lü yıllarda Amerikalılar tarafından yapılmış.Yunan şehir devletinin en iyi korunmuş örneklerden biri burası. Kazılarda Anadolu'daki en eski meclis binalarından biri ve tiyatrosu gün yüzüne çıkartıldı.Türk bilim adamları, Assos'ta 38 yıldır kazı çalışmaları yürütüyor. Kent bu yönüyle de, yeni bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlıyor.