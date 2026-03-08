183 ayrı dolandırıcılık suçundan aranıyordu: Firari isim Kocaeli’de yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında harekete geçti. Operasyon, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana geldi. Ekipler, gerçekleştirdikleri takip sonucunda 41 yaşındaki H.G.'yi bu ilçede tespit ederek gözaltına aldı.

28 YIL 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ CEZA

Emniyet birimlerince yakalanan H.G.'nin yapılan incelemesinde suç dosyasının oldukça kabarık olduğu anlaşıldı. Şahsın "dolandırıcılık" suçundan hakkında verilmiş 28 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Ayrıca hükümlünün, yine dolandırıcılık kapsamında tam 183 ayrı suçtan daha arama kaydı olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalanan firari hükümlü H.G., emniyetteki yasal sürecinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Hükümlü, buradaki resmi işlemlerinin bitmesiyle birlikte doğrudan cezaevine teslim edildi.