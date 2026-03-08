183 ayrı dolandırıcılık suçundan aranıyordu: Firari isim Kocaeli’de yakalandı

Kocaeli’de 183 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve toplam 28 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü H.G., polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla Çayırova’da yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
183 ayrı dolandırıcılık suçundan aranıyordu: Firari isim Kocaeli’de yakalandı
Yayınlanma:

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında harekete geçti. Operasyon, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana geldi. Ekipler, gerçekleştirdikleri takip sonucunda 41 yaşındaki H.G.'yi bu ilçede tespit ederek gözaltına aldı.

28 YIL 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ CEZA

Emniyet birimlerince yakalanan H.G.'nin yapılan incelemesinde suç dosyasının oldukça kabarık olduğu anlaşıldı. Şahsın "dolandırıcılık" suçundan hakkında verilmiş 28 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Ayrıca hükümlünün, yine dolandırıcılık kapsamında tam 183 ayrı suçtan daha arama kaydı olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalanan firari hükümlü H.G., emniyetteki yasal sürecinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Hükümlü, buradaki resmi işlemlerinin bitmesiyle birlikte doğrudan cezaevine teslim edildi.

Beşiktaş derbisi sonrası Galatasaray’da prim sevinci: İşte o rakam...Beşiktaş derbisi sonrası Galatasaray’da prim sevinci: İşte o rakam...Spor
İsrail, Suriye'nin Kuneytra ilinde 4 çocuğu alıkoyduİsrail, Suriye'nin Kuneytra ilinde 4 çocuğu alıkoyduDünya
kocaeli
Günün Manşetleri
"İran'la çatışmanın ilk haftası 6 milyar dolara mâl oldu"
"Tarafsız değiliz, İran'ı destekliyoruz"
"İran ile komşu ülkeler arasında bir ayrılık yaratmak istiyorlar"
Sinpaş Reserve Marmaris
Hız cezalarında 9 kademeli sisteme geçildi
İletişim Başkanı Duran, sergi açılışında konuştu
Sahte polis ve savcı çetesine başkentte suçüstü
"Hükümet sizi canlı kalkan olarak kullanıyor"
“İranlı annelere taziyelerimizi iletiyorum”
İran: 220'den fazla ABD askeri öldü ve yaralandı
Çok Okunanlar
200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu!
Akaryakıta çifte zam! Akaryakıta çifte zam!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
En iyi Türk yemekleri listesi açıklandı: Zirve tartışma yarattı En iyi Türk yemekleri listesi açıklandı: Zirve tartışma yarattı
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?