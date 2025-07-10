18.6 yılda bir yaşanıyor! Bu gece dolunay gökyüzünü turuncuya boyayacak

Gökyüzü bu gece eşsiz bir görsel şölen sunacak. 18.6 yılda bir gerçekleşen nadir bir olay olan “Ay Yanılsaması”, dolunayı olduğundan çok daha büyük ve turuncu renkte gösterecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
18.6 yılda bir yaşanıyor! Bu gece dolunay gökyüzünü turuncuya boyayacak
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Yazın ilk dolunayı bu gece gökyüzünde etkileyici bir görsel illüzyona sahne olacak. Türkiye saatiyle 22.36’da dolunay evresine ulaşacak olan Ay, güneş battıktan sonra ufuk çizgisinin üzerinden yükselirken turuncu bir parıltı ile normalden çok daha büyük görünecek. Gökyüzü meraklıları için bu doğa olayı, yılın en etkileyici dolunay anlarından birini vadediyor.

“AY YANILSAMASI” BEYNİN BİR OYUNU

Haber Global'e göre, bu dikkat çekici görsel etki, bilimsel olarak “Ay Yanılsaması (Moon Illusion)” olarak adlandırılıyor. Bu nadir fenomen, aslında beynimizin bir algı oyunu.

Ay, ufka yakın konumdayken insanlar onu çevresindeki ağaçlar, binalar veya dağlar gibi nesnelerle karşılaştırarak olduğundan daha büyük algılıyor. Gökyüzünün yükseklerinde tek başına durduğunda ise bu etki kayboluyor.

Bu yılki dolunayı özel kılan bir diğer neden ise 18.6 yılda bir gerçekleşen Ay yörüngesi değişikliği. Bu değişiklik, “Ay Yanılsaması” etkisini daha net ve güçlü biçimde gözlemleme imkanı sunacak.

Bu etkileyici illüzyonu deneyimlemek isteyenler için en uygun zaman, Ay’ın ufukta belirdiği anlar olacak.

AY, GÜNEŞ’E EN UZAK NOKTADA

2025 yılında gerçekleşen bu dolunay, ayrıca Ay’ın Güneş’e en uzak konuma geldiği döneme denk geliyor. Birkaç gün önce Dünya da Güneş’e en uzak noktası olan “afelion” konumuna ulaştı.

Normalde Ay ile Güneş arasındaki mesafe ortalama 149.5 milyon kilometreyken, Buck Moon (Erkek Geyik Ayı) adı verilen bu dolunay sırasında mesafe yaklaşık 152 milyon kilometreye çıkacak.

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