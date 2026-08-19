19 Ağustos 2026 son dakika: O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava tahmin raporunu ve güncel risk haritasını yayımladı.
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Yurt genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürürken; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer alan 7 il için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN 7 İL
MGM'nin tahmin haritasına göre yağışların etkili olacağı iller şunlar:
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Ardahan
Kars
ANİ SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI
Tahmin haritasında işaretlenen illerde yerel olarak kuvvetlenmesi beklenen sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.