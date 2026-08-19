19 Ağustos 2026 son dakika: O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Tahmin haritasında işaretlenen illerde yerel olarak kuvvetlenmesi beklenen sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.