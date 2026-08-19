19 Ağustos 2026 son dakika: O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava tahmin raporunu ve güncel risk haritasını yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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19 Ağustos 2026 son dakika: O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 1

Yurt genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürürken; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer alan 7 il için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

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19 Ağustos 2026 son dakika: O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 2

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN 7 İL

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19 Ağustos 2026 son dakika: O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 3

MGM'nin tahmin haritasına göre yağışların etkili olacağı iller şunlar:

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19 Ağustos 2026 son dakika: O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 4

Ordu

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19 Ağustos 2026 son dakika: O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 5

Giresun

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19 Ağustos 2026 son dakika: O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 6

Trabzon

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19 Ağustos 2026 son dakika: O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 7

Rize

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19 Ağustos 2026 son dakika: O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 8

Artvin

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19 Ağustos 2026 son dakika: O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 9

Ardahan

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19 Ağustos 2026 son dakika: O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 10

Kars

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19 Ağustos 2026 son dakika: O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 11

ANİ SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI

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19 Ağustos 2026 son dakika: O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 12

Tahmin haritasında işaretlenen illerde yerel olarak kuvvetlenmesi beklenen sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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sağanak yağış