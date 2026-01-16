19 gündür aranıyordu: Su kanalında kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde tahliye kanalına devrilen otomobilin kayıp sürücüsü Halil Gündüz’ün cansız bedeni, 19 gün sonra Tel Abyad’da bulundu.

KAR YAĞIŞI FACİAYI GETİRDİ

Harran merkezde yatılı lisede öğrenim gören Ömer Gündüz, kardeşi Mustafa Gündüz ile kuzenleri Ali ve Ömer Gündüz, hafta sonu tatili için ailelerinin yaşadığı Buğdaytepe Mahallesi’ne geldi. Baba Halil Gündüz, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü çocukları okula götürmek üzere otomobiliyle yola çıktı. Yolculuk sırasında kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini öğrenen aile geri dönmek istedi. Ancak yolun kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında su tahliye kanalına devrildi.

Kazada Ömer Gündüz kendi imkânlarıyla sudan çıkmayı başarırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yaklaşık 8 saat süren çalışma yürüttü. Yapılan aramalar sonucunda Mustafa, Ali ve Ömer Gündüz’ün cansız bedenlerine ulaşıldı. Araç sürücüsü Halil Gündüz’e ise ulaşılamadı.

Kayıp sürücünün bulunması için 143 kişilik ekip oluşturuldu. Kanal ve çevresinde yaklaşık 80 kilometrelik alanda arama yapıldı. Suyun akış yönü dikkate alınarak çalışmalar, Suriye’nin Tel Abyad kenti yönünde de devam etti.

SURİYE’DE BULUNDU

Suriye’nin Tel Abyad kentine bağlı Hamam Türkmen kasabası yakınlarından geçen su kanalında bir erkek cesedi bulan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede, cesedin Harran’daki kazada kaybolan Halil Gündüz’e ait olabileceği değerlendirildi. Ceset, bölgeye gelen Türk görevlilere teslim edildi ve Türkiye’ye getirildi. Akçakale Gümrük Kapısı’ndan geçirildikten sonra teşhis işlemleri için Akçakale Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“29 Aralık 2025 tarihinde Harran ilçemize bağlı Buğdaytepe Mahallesi’nde bir aracın sulama tahliye kanalına düşmesi sonucunda kanalda kaybolan araç sürücüsü Halil Gündüz isimli vatandaşımızı arama çalışmaları Valiliğimizin koordinasyonu altında kapsamlı ve aralıksız olarak bugüne kadar sürdürülmüştür. Kayıp vatandaşımız 15 Ocak 2026 tarihinde saat 18.00 sularında Suriye’de Barış Pınarı Harekat Bölgesi Telabyad sınırları içinde, sınırımıza yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta bulunmuştur. Gerekli işlemleri tamamlanarak Akçakale Devlet Hastanesine getirilen vatandaşımız ile ilgili adli sürece ilişkin iş ve işlemler tamamlandıktan sonra ailesine teslim edilecektir. Merhum vatandaşımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”