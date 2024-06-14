19 ilde Sibergöz-45 operasyonu: 38 gözaltı

19 ilde düzenlenen Sibergöz-45 operasyonlarında hesaplarında 63 milyon 500 bin TL işlem hacmi bulunan 38 şüpheli yakalandı.

19 ilde Sibergöz-45 operasyonu: 38 gözaltı
Editör: Mert Sagit

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Sibergöz-45' operasyonunun ayrıntılarını paylaştı.

Operasyonlar Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 19 ilde gerçekleştirildi.

Operasyonlarda hesaplarında 63 milyon 500 bin lira işlem hacmi bulunan 38 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve bilişim sistemine girme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart ve taşınabilir bellek, banka ve kredi kartı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Feci kazada 5 kişi yaralandıFeci kazada 5 kişi yaralandıYurt
# siber suç # gözaltı
Çok Okunanlar
Altın yorumcusu İslam Memiş uyardı: "Altın bayramdan sonra bu fiyat olacak..."
Altın yorumcusu İslam Memiş uyardı: "Altın bayramdan sonra bu fiyat olacak..."
Cuma gününe dikkat! 14 Haziran 2024'te Türkiye'de kuvvetli yağış ve sert rüzgar bekleniyor
Cuma gününe dikkat! 14 Haziran 2024'te Türkiye'de kuvvetli yağış ve sert rüzgar bekleniyor
Bulgaristan’da oluşan -69 derecelik bulut Türkiye’ye geliyor! O şehirleri etkileyecek
Bulgaristan’da oluşan -69 derecelik bulut Türkiye’ye geliyor! O şehirleri etkileyecek
Borcu olanlar dikkat: İhtiyaç kredisi kullanacaklara güzel haber
Borcu olanlar dikkat: İhtiyaç kredisi kullanacaklara güzel haber
Dilan Polat davasında şok tahliye
Dilan Polat davasında şok tahliye
Öne Çıkanlar Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı 2024 sona erdi | ULUSAL HABER Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı 2024 sona erdi | ULUSAL HABER Eski HDP ilçe başkanına terör örgütüne para topladığı iddiasıyla tutuklama Eski HDP ilçe başkanına terör örgütüne para topladığı iddiasıyla tutuklama