19 Mart'tan beri aranan Aysel Yıldırım'dan acı haber! Cinayete kurban gittiği belirlendi

Sürece ilişkin yapılan resmi açıklamada, kayıp vatandaşın akıbetini aydınlatmak için devletin tüm imkanlarının seferber edildiği belirtildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen saha çalışmaları, dijital veri analizleri, kamera kayıtları ve tanık beyanları tek tek değerlendirildi. Yapılan bu titiz incelemeler neticesinde olayın aydınlatılmasına yönelik çok önemli delillere ulaşıldı.

Dere Yatağında Cenaze Arama Çalışmaları Başlatıldı

Elde edilen kritik bulgular doğrultusunda cinayet şüphelisi olduğu değerlendirilen 4 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cenazesine ulaşılması amacıyla, şüphelilerin ifadeleri ve teknik analizler doğrultusunda belirlenen dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde geniş kapsamlı arama faaliyetleri başlatıldı. Soruşturmanın çok yönlü ve büyük bir hassasiyetle devam ettiği bildirildi.

Resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte titiz bir çalışma yürüten Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Malatya İl Emniyet Müdürlüğümüze, Malatya İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Adaletin tecellisi, kayıp vatandaşlarımızın akıbetinin aydınlatılması ve ailelerimizin yüreğine su serpilmesi için İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon ve tam bir eşgüdüm içinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."