19 Mart'tan beri aranan Aysel Yıldırım'dan acı haber! Cinayete kurban gittiği belirlendi

Malatya’da 19 Mart tarihinden bu yana kayıp olarak aranan ve sağ salim bulunması beklenen Aysel Yıldırım'dan maalesef acı haber geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
19 Mart'tan beri aranan Aysel Yıldırım'dan acı haber! Cinayete kurban gittiği belirlendi
Yayınlanma:

Sürece ilişkin yapılan resmi açıklamada, kayıp vatandaşın akıbetini aydınlatmak için devletin tüm imkanlarının seferber edildiği belirtildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen saha çalışmaları, dijital veri analizleri, kamera kayıtları ve tanık beyanları tek tek değerlendirildi. Yapılan bu titiz incelemeler neticesinde olayın aydınlatılmasına yönelik çok önemli delillere ulaşıldı.

Dere Yatağında Cenaze Arama Çalışmaları Başlatıldı

Elde edilen kritik bulgular doğrultusunda cinayet şüphelisi olduğu değerlendirilen 4 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cenazesine ulaşılması amacıyla, şüphelilerin ifadeleri ve teknik analizler doğrultusunda belirlenen dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde geniş kapsamlı arama faaliyetleri başlatıldı. Soruşturmanın çok yönlü ve büyük bir hassasiyetle devam ettiği bildirildi.

Resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte titiz bir çalışma yürüten Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Malatya İl Emniyet Müdürlüğümüze, Malatya İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Adaletin tecellisi, kayıp vatandaşlarımızın akıbetinin aydınlatılması ve ailelerimizin yüreğine su serpilmesi için İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon ve tam bir eşgüdüm içinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

ÖTV zamları ve petrol sıralaması pompayı vurdu! 21 Haziran bugün benzin ve litre fiyatları kaç TL?ÖTV zamları ve petrol sıralaması pompayı vurdu! 21 Haziran bugün benzin ve litre fiyatları kaç TL?Ekonomi
Az önce deprem mi oldu? 21 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesiAz önce deprem mi oldu? 21 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesiYurt
cinayet
Günün Manşetleri
Kanuna aykırı park parası alan valeler ve değnekçiler yakalandı
Meteoroloji'den 21 Haziran Pazar günü raporu!
SGK borç yapılandırmasında tarihi fırsat!
Vatan Partisi, Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna bağlantılarını gündeme taşıdı
Hürmüz Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Kırmızı bültenle aranan zehir taciri yakalandı!
Mersin Limanı ve Gürbulak’ta operasyon
Muğla'da 142 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonu
İstanbul'da metro raydan çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong ile görüştü
Çok Okunanlar
Piyasalarda altın hareketliliği! Piyasalarda altın hareketliliği!
Meteoroloji'den 21 Haziran Pazar günü raporu! Meteoroloji'den 21 Haziran Pazar günü raporu!
ÖTV zamları ve petrol sıralaması pompayı vurdu! ÖTV zamları ve petrol sıralaması pompayı vurdu!
SGK borç yapılandırmasında tarihi fırsat! SGK borç yapılandırmasında tarihi fırsat!
Az önce deprem mi oldu? 21 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi Az önce deprem mi oldu? 21 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi