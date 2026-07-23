19 Mart'tan beri kayıptı! Cinayete kurban giden Aysel Yıldırım'ın cenazesine hala ulaşılamadı

Malatya'da 19 Mart'tan bu yana haber alınamayan ve cinayete kurban gittiği açıklanan Aysel Yıldırım'ın bedenine ulaşmak için Akçadağ ilçesindeki dağlık alanda başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
19 Mart'tan beri kayıptı! Cinayete kurban giden Aysel Yıldırım'ın cenazesine hala ulaşılamadı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği tespit edilen Aysel Yıldırım'ın cenazesini bulmak için saha operasyonlarına ağırlık verdi. Akçadağ ilçesinde yer alan yaklaşık bin 600 rakımlı dağlık bölgede yürütülen arama faaliyetleri, sarp ve kayalık arazi şartlarında gerçekleştiriliyor.

Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar, bölgedeki Tohma Kanyonu'na kadar uzanan oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda.

KANYONA KADAR TARANDI, HENÜZ BİR BULGU YOK

Dağlık arazide ve kanyon çevresinde günlerdir devam eden geniş çaplı fiziki tarama faaliyetlerine rağmen, şu ana kadar Yıldırım'ın cenazesine veya olaya ışık tutacak herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Emniyet güçlerinin zorlu doğa koşullarında yürüttüğü arama çalışmalarının önümüzdeki süreçte de aynı bölgede yoğunlaşarak devam edeceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kayıp ihbarıyla başlayıp elde edilen deliller ışığında cinayet soruşturmasına dönüşen olayla ilgili adli süreç geçtiğimiz aylarda hız kazanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Haziran ayında beş şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Hâkim karşısına çıkarılan şahıslardan dördü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma ve emniyetin arazideki cenaze arama çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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