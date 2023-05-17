19 Mayıs'ta toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağı, o gün ulaşımda otobüs, metrobüs, marmaray, tramvay ya da metro tercih edecek vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin karar bir süre öne Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?