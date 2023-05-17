19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı bu anlamlı gün için geri sayım sürerken internette toplu taşıma, otobüs, metrobüs, marmaray, tramvay ve metro ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Peki, 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
19 Mayıs'ta toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağı, o gün ulaşımda otobüs, metrobüs, marmaray, tramvay ya da metro tercih edecek vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin karar bir süre öne Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
19 Mayıs için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından henüz konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı. İstanbul’da resmi tatil günlerinde ücretsiz yolculuk hakkı sadece kişiselleştirilmiş kart sahiplerine sunuluyor. 19 Mayıs'ta geçen yıl olduğu gibi otobüslerin ücretsiz olarak hizmet vermesi bekleniyor.
19 MAYIS’TA OTOBÜS, METROBÜS, MARMARAY BEDAVA MI?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.
2023 RESMİ TATİLLER
• 1 Ocak Pazar - 1 gün tatil - Yılbaşı Tatili
• 23 Ocak - 12 gün tatil - Sömestr Tatili
• 21 Nisan - 3,5 gün tatil - Ramazan Bayramı
• 23 Nisan Pazar - 1 gün tatil - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
• 1 Mayıs Pazartesi - 1 gün tatil - Emek ve Dayanışma Günü
• 19 Mayıs Cuma - 1 gün tatil - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
• 28 Haziran - 4,5 gün tatil - Kurban Bayramı
• 15 Temmuz Cumartesi - 1 gün tatil - Demokrasi Bayramı
• 30 Ağustos Çarşamba - 1 gün tatil - Zafer Bayramı
• 29 Ekim Pazar - 1 gün tatil - Cumhuriyet Bayramı
Kaynak: mevzuat.gov.tr - https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2429&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5