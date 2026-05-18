19 Mayıs Salı bankalar açık mı, kargolar çalışıyor mu, hastane ve sağlık ocağı kapalı mı?'

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatili için geri sayım bitti. Salı günü hangi kurumların hizmet vereceği, hangilerinin kepenk indireceği merak konusu. İşte 19 Mayıs 2026 Salı günü banka, kargo, noter ve hastanelerin çalışma durumu...

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Yayınlanma: Güncellenme:
2026 yılında Salı gününe denk gelen 19 Mayıs resmi tatili nedeniyle kamu ve özel sektördeki çalışma saatleri yeniden düzenlendi.

Birçok kurum hizmetlerine ara verirken, acil ihtiyaçlar için nöbet sistemi devreye girecek. İşte detaylar...

BANKALARDA MESAİ DURACAK MI?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle bankalar 19 Mayıs Salı günü hizmet vermeyecek. Kamu ve özel bankaların tüm şubeleri kapalı olacağı için vatandaşlar şubeler üzerinden işlem yapamayacak.

Resmi tatil süresince fiziksel şubeler kapalı kalsa da dijital kanallar açık olacak. ATM’ler, mobil bankacılık ve internet şubeleri üzerinden transfer ve ödeme işlemleri yapılabilecek. EFT işlemleri bir sonraki iş gününde hesaba geçerken, FAST sistemiyle yapılan gönderimler anlık olarak tamamlanacak.

KARGO BEKLEYENLERE KÖTÜ HABER

19 Mayıs’ın resmi tatil olması nedeniyle PTT şubeleri kapalı olacak. Aynı şekilde PTT Kargo da dağıtım ve gönderi kabul işlemlerine ara verecek. Bu nedenle resmi tatil günü boyunca PTT üzerinden teslimat yapılmayacak.

Özel kargo firmalarında ise durum değişkenlik gösteriyor. Aras Kargo, Yurtiçi Kargo ve MNG (DHL) gibi şirketlerin büyük çoğunluğunun resmi tatil nedeniyle hizmet vermemesi bekleniyor. Gönderisi olan vatandaşların şubeleriyle iletişime geçmesi öneriliyor.

HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARININ DURUMU...

19 Mayıs Salı günü devlet hastanelerinde poliklinik hizmeti verilmeyecek. Muayene, kontrol ve randevulu işlemler resmi tatil nedeniyle durdurulacak. Aile Sağlığı Merkezleri (sağlık ocakları) da gün boyunca kapalı kalacak.

Ancak acil servisler bu kısıtlamanın dışında tutuluyor. Hastanelerin acil servis bölümleri 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

ECZANELERİN DURUMU...

Resmi tatil kapsamında eczaneler de faaliyetlerine ara veriyor. 19 Mayıs günü vatandaşlar yalnızca nöbetçi eczanelerden ilaç temin edebilecek. Güncel nöbetçi eczane listelerine eczacı odalarının internet siteleri veya il sağlık müdürlükleri üzerinden ulaşılabilecek.

Valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, vergi daireleri, nüfus müdürlükleri ve SGK merkezleri Salı günü kapalı olacak. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarda da ders yapılmayacak; öğrenci ve öğretmenler resmi tatil kapsamında izinli sayılacak.

