19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? İşte il il uygulamalar

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; metro, metrobüs, otobüs ve raylı sistemler için 19 Mayıs Pazartesi günü bazı hatlarda ulaşım ücretsiz, bazı hatlarda ise indirimli olacak.

İstanbul’da kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları; metrobüs, metro, tramvay, Tünel, füniküler, Şehir Hatları vapurları ve teleferik hatlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Ankara’da EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY seferleri tüm gün boyunca ücretsiz olacak. Yolcular, AnkaraKartlarını okutarak ücret ödemeden seyahat edebilecek.

İzmir’de İZBAN hatlarında ulaşım tamamen ücretsiz sağlanacak. İzmir Metro, tramvay, ESHOT ve İZULAŞ otobüsleri ile vapur seferlerinde ise yüzde 50 indirim uygulanacak.

Ayrıca ulusal raylı sistemler de ücretsiz hizmet verecek. İstanbul’da Marmaray ile Havalimanı–Gayrettepe metrosu, Ankara’da Başkentray ve Sirkeci–Kazlıçeşme banliyö hattı gün boyunca ücretsiz olacak.