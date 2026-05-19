19 Mayıs'ta yola çıkacaklar dikkat! Karayolları il il kapalı yolları açıkladı

KGM, 19 Mayıs 2026 tarihli yol durum bültenini yayımlayarak İzmir, İstanbul, Ankara, Tokat, Antalya ve Malatya başta olmak üzere birçok ana arterde heyelan ve yol çalışmaları nedeniyle şerit kapatmalarına gidildiğini duyurdu.

İşte bayram trafiğinde sürücülerin kabus yaşamaması için il il, nokta nokta güncel yol durumu ve alternatif güzergahlar:



ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE KRİTİK ŞERİT VE KAVŞAK KAPATMALARI

İzmir Çevre Yolu: İki Köprüde Birden Şerit Kapatması

Seyrek Köprüsü: Genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle Menemen istikametinde sağ ve emniyet şeritleri 19-20 Mayıs boyunca tamamen trafiğe kapatıldı. Ulaşım sol ve orta şeritten akıyor.

Gediz Köprüsü: Aynı çalışma kapsamında köprünün sol şeridi trafiğe kapatıldı. Özellikle sabah ve akşam yoğun saatlerde ciddi yoğunluk bekleniyor.

İstanbul O-3 Avrupa Otoyolu: 24 Saat Esaslı Çalışma

Hadımköy - Çatalca Kavşağı: Karasu Viyadüğü’ndeki yaklaşım betonu ve derz onarımı nedeniyle Edirne yönünde şerit daraltması uygulanıyor. Bölgedeki çalışmalar 24 saat kesintisiz sürüyor.

Ankara Girişi: Polatlı Hattında Yol Kapatıldı

Polatlı - Ankara Yolu (44-46. km): Turkuaz Köprülü Kavşak yapımı nedeniyle Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinden Ankara yönüne bağlanan yol geçici olarak tamamen kapatıldı. Sürücüler oluşturulan servis yoluna yönlendiriliyor.

TOKAT - SİVAS YOLUNDA HEYELAN ALARMI

Bölgedeki yoğun yağışların ardından Tokat - Sivas yolunun 19-22’nci kilometreleri arasında heyelan meydana geldi.

Bölünmüş yolun Sivas istikameti tamamen ulaşıma kapatıldı.

Trafik akışı, Tokat yönünden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Bölgede uzun araç kuyrukları riski bulunuyor.

ANADOLU'DA DEVAM EDEN DİĞER YOL ÇALIŞMALARI

Nevşehir - Kayseri Yolu (57-58. km): Ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak veriliyor.

Antalya - Isparta Yolu (0-3. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik işaretçilerine dikkat edilmesi gerekiyor.

Afyonkarahisar - Uşak Yolu: Otogar Kavşağı’nda süren çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü akıyor.

Savaştepe - Balıkesir Yolu (20-21. km): Çalışmalar nedeniyle trafik tamamen servis yoluna aktarıldı.

Malatya - Gölbaşı Yolu (0-1. km): Ulaşım lokal çalışmalar nedeniyle kontrollü yürütülüyor.