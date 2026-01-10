19 yaşındaki Enes Doğan cinayetinin detayları ortaya çıktı: 4 bin lira için öldürülmüş!
Adana’nın Seyhan ilçesinde 19 yaşındaki gencin sokak ortasında defalarca bıçaklanarak öldürüldüğü olayın detayları ortaya çıktı.
Olay, 8 Ocak günü saat 04.00 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi 62008 Sokak’ta meydana geldi.
İddiaya göre 19 yaşındaki Enes Doğan, 4 bin liralık alacağını tahsil etmek amacıyla R.T.Ö.’nün (20) yanına gitti. R.T.Ö.'nün borcunu ödememesi üzerine ikili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında R.T.Ö., yanında bulundurduğu bıçakla Enes Doğan’ı defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan genç olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan hızla bölgeden uzaklaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan katil zanlısını yakalamak için harekete geçti.
Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini mercek altına alarak şüphelinin izini sürdü. Yapılan teknik takip sonucunda zanlının yeri tespit edildi. R.T.Ö., Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi’nde sokakta gezdiği sırada polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan R.T.Ö., emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Şüphelinin ifadesinde, "Enes üzerime gelince kendimi korumak için bıçağı çıkardım. Öldürme kastım yoktu, bir anda oldu" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.