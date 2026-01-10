19 yaşındaki Enes Doğan cinayetinin detayları ortaya çıktı: 4 bin lira için öldürülmüş!

Gözaltına alınan R.T.Ö., emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Şüphelinin ifadesinde, "Enes üzerime gelince kendimi korumak için bıçağı çıkardım. Öldürme kastım yoktu, bir anda oldu" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.