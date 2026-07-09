19 yaşındaki gencin öldürüldüğü davada karar! 'Hakkım haram olsun' sözleri mahkeme salonunda yankılandı

NE OLMUŞTU?

Cinayet, Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir oyun salonunda meydana gelmişti. H.H.K. ile C.A.A. arasında mekanda henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında C.A.A.'nın bıçak darbeleriyle ağır yaralanan 19 yaşındaki H.H.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeden kaçan C.A.A. ise polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak adli makamlarca tutuklanmıştı.