19 yaşındaki gencin öldürüldüğü davada karar! 'Hakkım haram olsun' sözleri mahkeme salonunda yankılandı
Kayseri'de bir oyun salonunda 19 yaşındaki H.H.K.'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan tutuklu sanık C.A.A., kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 19 yaşındaki H.H.K.'nin oyun salonunda bıçaklanarak yaşamını yitirmesiyle ilgili davanın karar duruşması görüldü. Oturuma tutuklu sanık C.A.A., hayatını kaybeden gencin acılı ailesi ve taraf avukatları katıldı.
Yargılamada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık C.A.A.'nın dosyada yer alan ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını mahkeme heyetinden talep etti.
Mütalaanın ardından karar öncesi son sözleri sorulan tutuklu sanık C.A.A., eylemi bilerek gerçekleştirmediğini savundu. Psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu ifade eden sanık, mahkeme heyetine yönelik yaptığı son savunmasında beraatini talep ederek, "O da benim kardeşimdi. Her gün arkasından Yasin okuyorum" ifadelerini kullandı.
Duruşmada söz alan maktul H.H.K.'nin annesi, önceki celsede sanığın kendisinden helallik istediğini mahkeme heyetine hatırlatarak duruma tepki gösterdi. Anne, duruşma salonunda sanığa seslenerek, "Hakkım haram olsun. Benim oğlum 7 aydır toprağın altında" dedi. Evladını toprağa veren baba ise sürecin tahribatını, "Biz her gün ölüyoruz" sözleriyle mahkeme kayıtlarına geçirdi.
Tarafların son beyanlarının dinlenmesinin ardından Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu sanık C.A.A.'ya ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Hükmün mahkeme başkanı tarafından yüzüne okunmasının ardından sanık C.A.A., gözyaşları içerisinde görevliler eşliğinde duruşma salonundan çıkarıldı.
NE OLMUŞTU?
Cinayet, Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir oyun salonunda meydana gelmişti. H.H.K. ile C.A.A. arasında mekanda henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında C.A.A.'nın bıçak darbeleriyle ağır yaralanan 19 yaşındaki H.H.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeden kaçan C.A.A. ise polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak adli makamlarca tutuklanmıştı.