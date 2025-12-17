19 yaşındaki kadın tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir kadın cinayeti yaşandı. Bir binada meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Sevgi Özdemir, eşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Y.Ö. (28) ile 3 yıllık eşi Sevgi Özdemir arasında tartışma çıktı. İki çocukları olduğu öğrenilen çiftin bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı belirtildi. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Ö., eşini bıçakladıktan sonra evden kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevgi Özdemir’in evde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay sonrası başlatılan çalışmalar kapsamında Y.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından “kadına karşı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.