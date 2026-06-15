19 yaşındaki Rümeysa hayatını kaybetmişti: Silahlı kavga davasında karar açıklandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur’un hayatını kaybetmesine ilişkin davada mahkeme heyeti kararını verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
19 yaşındaki Rümeysa hayatını kaybetmişti: Silahlı kavga davasında karar açıklandı
Yayınlanma:

Lüleburgaz Ağır Ceza Mahkemesince, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde oluşturulan duruşma salonunda görülen davanın karar oturumuna, hayatını kaybeden Sanpur'un nişanlısı olan tutuksuz sanık S.D'nin de aralarında bulunduğu 8 sanık, taraf avukatları ve maktulün yakınları katılım sağladı. Başka bir suçtan dolayı cezaevinde tutuklu bulunan S.İ. ile davanın diğer 9 tutuklu sanığı ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Cumhuriyet savcısı, önceki celsede sunduğu esas hakkındaki mütalaasında 13 sanığın "kadına karşı kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından, 5 sanığın ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etmiş, 3 sanık hakkında da ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan hüküm kurulmasını istemişti. Karar duruşmasında müştekiler ve sanıklar, esas hakkındaki bu mütalaaya karşı son savunmalarını yaptı.

ACILI BABADAN ÖRNEK KARAR ÇAĞRISI

Duruşmada söz alan müşteki baba Emin Sanpur, kızının ölümünün ardından ailece büyük bir acı yaşadıklarını dile getirerek, "Bizim artık ikinci evimiz kabristan oldu. Buradan çıkacak kararın, Rümeysa gibi masum insanların ölümüne neden olanlara örnek teşkil etmesini istiyoruz." dedi. Anne Nüket Sanpur da mahkeme heyetine güvendiğini ifade etti. Savunma yapan tutuklu sanıklardan N.C.B. suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu. Hayatını kaybeden Rümeysa Sanpur'un nişanlısı S.D. ise olay günü nişanlısını kaybettiğini belirterek, evlerine saldırı düzenlendiğini ve Rümeysa'nın doğrudan hedef alındığını iddia etti. Taraf avukatlarının beyanlarının tamamlanmasının ardından sanıklara son sözleri soruldu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar E.B. ile D.B'yi "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, 5 sanığı ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 10'ar yıl hapis cezasına mahkum etti. Tutuksuz sanıklardan R.B'ye "kadına karşı kasten öldürme" suçundan 10 yıl, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 5 kez 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Diğer tutuksuz sanık A.Ş. ise aynı suçlardan sırasıyla 7 yıl ve 5 kez 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, R.B. ve A.Ş'nin hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

Duruşmada ayrıca sanıklar N.C.B. ve Y.Y'ye "kadına karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıl, D.B., E.B. ve B.B'ye 15'er yıl, E.B'ye ise 10 yıl hapis cezası verildi. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan N.C.B. ve Y.Y. hakkında 5 kez 6 yıl 8'er ay, D.B., E.B. ve B.B. hakkında 5 kez 5'er yıl, E.B. hakkında ise 5 kez 3 yıl 4 ay hapis cezasına hükmedildi. Mahkeme ayrıca N.C.B. ve Y.Y'yi "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 8 ay 20'şer gün, E.B'yi ise 1 yıl 30 gün hapis cezasına çarptırdı.

8 SANIK HAKKINDA BERAAT VE TAHLİYE KARARI

Yargılama neticesinde sanıklar K.B, O.D, S.İ, M.D, S.D, T.D, Y.D. ve O.B. hakkında beraat kararı verilirken, tutuklu sanıklardan O.D'nin tahliyesine hükmedildi. Haklarında tutuklama kararı çıkan R.B. ve A.Ş. ise yoğun güvenlik önlemleri altında duruşma salonundan çıkarılarak doğrudan ceza infaz kurumuna gönderildi. Baba Emin Sanpur, duruşmanın bitişiyle birlikte adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulunduktan sonra kızının kabrini ziyaret etmek üzere mezarlığa gitti.

NE OLMUŞTU?

Lüleburgaz'ın Gündoğdu Mahallesi'nde 21 Kasım 2025 tarihinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Çatışmanın ortasında kalarak ağır yaralanan 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur, acil olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın hemen ardından emniyet güçlerince gözaltına alınan 18 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yargılama ve soruşturma safhasında 6 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, 14 Mayıs'ta yapılan duruşmada tutuklu sanık Y.D'nin de tahliyesine karar verilmişti.

Miras kavgası ortalığı savaş alanına çevirdi! Amca ile yeğen birbirine girdiMiras kavgası ortalığı savaş alanına çevirdi! Amca ile yeğen birbirine girdiYurt
İstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ 15 Haziran verilerini paylaştıİstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ 15 Haziran verilerini paylaştıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kırklareli silahlı kavga
Günün Manşetleri
İzmir'de belediye işçileri iş bıraktı: "Sadaka değil hakkımızı istiyoruz!"
İçişleri Bakanı Çiftçi'den sahipsiz hayvanlar açıklaması
Hesaplarından tam 4 Milyar 800 Milyon TL geçti!
Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el araç piyasasında dev operasyon
ABD İle İran arasındaki savaş resmen bitti mi?
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu gözaltına alındı!
Antalya'da "Altunlar" suç örgütüne 16 aylık kabus!
Yeni haftaya kabus gibi başlıyor!
İstanbul Havalimanı'nda kırmızı bülten alarmı!
İsrail ateşkesi tamamen deldi
Çok Okunanlar
975 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 975 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Emekliye Temmuzda kuruşu kuruşuna zam listesi! En düşük maaş için net rakamlar Emekliye Temmuzda kuruşu kuruşuna zam listesi! En düşük maaş için net rakamlar
Çeyrek altın 10 Bin 700 Lirayı geçti, Ons Altın uçuşa geçti! Çeyrek altın 10 Bin 700 Lirayı geçti, Ons Altın uçuşa geçti!
Depoları dolduracaklar dikkat, mazot 67 Lirayı aştı! Depoları dolduracaklar dikkat, mazot 67 Lirayı aştı!
BİM 16 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı BİM 16 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı