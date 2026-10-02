19 yıl sonra kemikleri bulunmuştu! İki kız kardeşin cinayetinde karar çıktı

Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında, 4 sanıktan Behçet Y. ve Mevlüt D. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edildi. Sanıklardan Y.K. ve A.K. hakkında ise beraat kararı verildi. Dava, 2005 yılında kaybolan Fatma (31) ve Gülcan Alıç (24) kardeşlerin öldürülüp gömüldüğünün 19 yıl sonra tespit edilmesiyle açılmıştı.

Soruşturma sonunda 4 sanık hakkında "birden fazla kişiyi aynı sebeple taammüden öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Karar duruşmasında savcı, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, Behçet Y. ve Mevlüt D.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, Y.K. ve A.K.'nin ise beraatını talep etti.

Karar öncesinde son sözleri sorulan Behçet Y., suçlamaları kabul etmediğini belirterek ek süre istedi. Mevlüt D. ise suçsuz olduğunu savunarak beraatını talep etti. Ardından karar açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Fatma ve Gülcan Alıç kardeşler 2005 yılında Kahramanmaraş'ta ortadan kaybolmuştu. Yakınları 2024 yılında polise başvurdu. Başvurunun ardından dosya, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yeniden ele alındı. Yapılan araştırmada kardeşlerin hayatta olduğuna dair birize rastlanmadı. Bunun üzerine ekipler, cinayet ihtimali üzerinde durmaya başladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında özel bir ekip kuruldu. Ekibin çalışmalarında, Gülcan Alıç'ın öldürülmeden önce dini nikâhla birlikte yaşadığı Behçet Y. (64) ile Behçet Y.'nin arkadaşı Mevlüt D.'nin (61) olayla bağlantılı olduğu değerlendirildi.

Mevlüt D., 6 Kasım 2024'te gözaltına alındı. Mevlüt D.'nin gösterdiği Sarıkaya mevkisindeki bağ evinin bahçesinde yapılan kazıda, iki kardeşe ait kemiklere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında Behçet Y. ile Y.K. ve A.K. de gözaltına alındı. Şüphelilerden Behçet Y. ve Mevlüt D. tutuklanırken, Y.K. ve A.K. serbest bırakıldı.

"İKİSİNİ DE BEN ÖLDÜRDÜM" DEMİŞTİ

Gözaltındaki Mevlüt D., 2024 yılında gazetecilerin sorularını yanıtlarken cinayeti kendisinin işlediğini öne sürmüştü. Mevlüt D. o gün, "Pişmanım, alkolün etkisiyle yaptım. Korktum. İkisini de ben öldürdüm" demişti.