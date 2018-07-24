Hürriyet Devrimi, Lozan Antlaşması, Türk Ordusu'nun PKK'ya karşı operasyonları... Türkiye tarihinde emperyalizme karşı mücadelenin ortak bir tarihi oldu hep; 24 Temmuz. Türkiye 24 Temmuzlardan aldığı o güçlü mirasla, Vatan Savaşı'nı sürdürüyor.

24 Temmuz... Türkiye'nin emperyalizme karşı mücadele takviminde en belirleyici tarih oldu. Türk Milletinin zaferleri bu günde buluştu.



Hüriyet Devrimi, 24 Temmuz 1908'de oldu. İttihat ve Terakki Cemiyeti, Hürriyet Devrimi ile, Cumhuriyet Devrimi'nin yolunu açtı.



Kurtuluş Savaşımız 1908 Devrimi döneminde başladı. Çanakkale Zaferi böyle elde edildi. 1908'in 24 Temmuz'u sonraki mücadelelere de ışık oldu.



Ardından 24 Temmuz 1923 geldi... Türkiye'nin tapu senedi olan Lozan Antlaşması imzalandı. Sevr yerle bir oldu, Türk Milleti bağımsızlığını belgeledi.



Bugün 95. yılını dolduran gurur belgesi, mazlum milletlerin emperyalizme karşı topyekun bir zaferi oldu.



Ve 24 Temmuz 2015. Türk Ordusu bölücü terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlara başladı. "Açılım süreci" denilen Amerikancı bölünme projesi 24 Temmuz 2015'teki hamleyle bozguna uğratıldı. Türkiye Amerika ile cephe cepheye geldi. Mehmetçik, ABD'nin kara gücüm dediği PKK'yı hendeklere gömdü.



Türk Ordusu'nun 24 Temmuz 2015'te başlayan operasyonları Fırak Kalkanı ve Zeytin Dalı ile taçlandı. Amerika ve İsrail'in "terör koridoru" bıçak gibi kesildi.



Bu arada bölge ülkelerinin işbirliği de perçinlendi. Amerika'nın kaos planları işlemedi. Emperyalist planlar bölgede büyük yara aldı.



24 Temmuz'ların yıldönümünde Türkiye Vatan Savaşını sürdürüyor.



ulusal.com.tr





