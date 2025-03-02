191 gün önce kaybolmuştu: Arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Karabük Mahallesi'nde, 23 yaşındaki Ahmet Yıldız’ın kaybolmasının üzerinden 191 gün geçti. 18 Ağustos 2024 tarihinde, Köprü Çay Irmağı'na giren Ahmet Yıldız, akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu. Ailesinin ve arama-kurtarma ekiplerinin tüm çabalarına rağmen, Yıldız’a hala ulaşılamadı.

Arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Side Sualtı Arama Kurtarma Ekibi ve Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Polisi, su altı görüntüleme dronlarıyla belirlenen kritik bölgelerde tarama yaptı.

Irmağın su altı koşullarının dalgıçların girmesine uygun olmaması nedeniyle, aramalar büyük ölçüde ileri teknoloji cihazlarla gerçekleştiriliyor. Ekibin, önce baraj ve stratejik bölgelerde titiz çalışmalar yürütmesi planlandı. Arama çalışmalarına, bölgede görevli uzman ekipler ve teknoloji desteğiyle yeniden başlandı.

Side Su Altı Arama ve Kurtarma Derneği, yaptığı açıklamada, Ahmet Yıldız’ı bulma çabalarının kaldığı yerden devam ettiğini belirterek, "Bu zorlu süreçte duyarlı herkesin desteği hayati önem taşıyor. Ahmet'i bulmak için her türlü bilgi, paylaşım ve destek büyük katkı sağlayacaktır. Gören, duyan veya yardımcı olmak isteyenler bizimle iletişime geçsin" ifadelerini kullandı.