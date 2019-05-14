Samsun'da 19 Mayıs'ın 100'üncü yılında binlerce kişinin katılımıyla yürüyüş yapıldı. 1919 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı etkinlikleri sürüyor.



Türkiye'nin dört bir yanından Samsun'a gelen gençler, 1919 metre uzunluğunda Türk bayrağı ile yürüyüş düzenledi.



"19 Mayıs'ın 100. Yılında, Yürüyoruz Yolunda" temasıyla yapılan yürüyüşe binlerce kişi katıldı.



Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Tütün İskelesi'nde sona erdi.



Drone ile çekilen görüntüler de görsel şöleni gözler önünde serdi.



ulusal.com.tr

