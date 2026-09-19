192 yıllık tarihi binanın restorasyonunda iş kazası! Kolunu makineye kaptırdı!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan ve 192 yıl önce Rum Ortodoks Kilisesi olarak inşa edilen tarihi yapıda iş kazası yaşandı. 1993 yılında Mudanya Belediyesi tarafından onarılarak Uğur Mumcu Kültür Merkezi'ne dönüştürülen bina, şu sıralar yeniden restorasyondan geçiriliyor. Çalışmalar sürerken işçi H.Ç. kolunu iş makinesine kaptırdı ve yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Mütareke Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yer alan Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre H.Ç., tarihi binada süren restorasyon çalışması sırasında kolunu iş makinesine kaptırdı.

ARKADAŞLARI 112'Yİ ARADI, HASTANEYE KALDIRILDI

H.Ç.'nin yaralandığını fark eden çalışma arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. İlk müdahale olay yerinde yapılan H.Ç., ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAY YERİNDE İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından bölgeye polis ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri intikal etti. Ekipler, restorasyon çalışmalarının devam ettiği alanda incelemelerde bulunarak kazanın yaşandığı noktada gerekli tespitleri yaptı.

1834 yılında inşa edilen ve yaklaşık 192 yıllık geçmişe sahip Uğur Mumcu Kültür Merkezi'ndeki restorasyon çalışmalarının Mudanya Belediyesi tarafından yürütüldüğü öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla incelemesini sürdürürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.