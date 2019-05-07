Rus yapımı 1984 model otomobili, bir kavanoz bal ve sehpa takımı karşılığında satın aldılar, 3 aracın parçalarıyla baştan yarattılar. Klasik araç tutkunu iki arkadaşın, 6 yıllık çalışması sonucu trafiğe çıkan otomobil, klasik görünümüyle vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor..

Rus yapımı 1984 model Moskoviç…Klasik araç tutkunu sağlık görevlisi Ayhan Kısacık, görüntülerdeki otomobili, 6 yıl önce, bir binanın önünde atıl şekilde dururken gördü. Sahibine bir kavanoz bal ve sehpa takımı vererek aracı satın aldı.Aracı tekrar trafiğe çıkarmak isteyen Kısacık, birkaç tamirciyle görüştü ancak maliyetin yüksek olması nedeniyle bu fikrinden vazgeçti.Ayhan Kısacık, iş arkadaşı Enes Çetinkaya ile birlikte aracı toplamaya karar verdi.İki arkadaşın, geceleri çalışarak restore ettiği otomobil, muayeneden geçerek trafiğe çıktı. 6 yıllık emeğin karşılığı olan otomobil, klasik görünümüyle trafikte de büyük ilgi görüyor.Bir kavanoz bal karşılığında aldıkları otomobili baştan başa yenilediler