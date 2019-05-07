banner1005
Seçmen listesi ve adaylar yenilenecek mi?
Seçmen listesi ve adaylar yenilenecek mi?
Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama daha
Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama daha
Metro İstanbul duyurdu: İşletmeye açıldı
Metro İstanbul duyurdu: İşletmeye açıldı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

1984 model klasik aracı baştan yarattılar

Rus yapımı 1984 model otomobili, bir kavanoz bal ve sehpa takımı karşılığında satın aldılar, 3 aracın parçalarıyla baştan yarattılar. Klasik araç tutkunu iki arkadaşın, 6 yıllık çalışması sonucu trafiğe çıkan otomobil, klasik görünümüyle vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor..

1984 model klasik aracı baştan yarattılar
Rus yapımı 1984 model Moskoviç…

Klasik araç tutkunu sağlık görevlisi Ayhan Kısacık, görüntülerdeki otomobili, 6 yıl önce, bir binanın önünde atıl şekilde dururken gördü. Sahibine bir kavanoz bal ve sehpa takımı vererek aracı satın aldı.

Aracı tekrar trafiğe çıkarmak isteyen Kısacık, birkaç tamirciyle görüştü ancak maliyetin yüksek olması nedeniyle bu fikrinden vazgeçti.

Ayhan Kısacık, iş arkadaşı Enes Çetinkaya ile birlikte aracı toplamaya karar verdi. 

İki arkadaşın, geceleri çalışarak restore ettiği otomobil, muayeneden geçerek trafiğe çıktı.  6 yıllık emeğin karşılığı olan otomobil, klasik görünümüyle trafikte de büyük ilgi görüyor.

Bir kavanoz bal karşılığında aldıkları otomobili baştan başa yenilediler



ulusal.com.tr
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.