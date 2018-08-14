17 Ağustos 1999 Depreminin üzerinden tam 19 yıl geçti. Depremin yıldönümü öncesi basın açıklaması yapan İnşaat Mühendisleri Odası, depreme karşı İstanbul'da 2 milyon yapının tehlike arz ettiğini söyledi.

Üzerinden tam 19 yıl geçti...



İnşaat Mühendisleri Odası 17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümünde basın açıklması yaptı.



Açıklamayı yapan İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, İstanbul'da bulunan yapıların büyük tehlike arz ettiğini söyledi.



Suna,Türkiye ve özellikle İstanbul'un depreme dayanıksız olduğunu vurguladı.



Nusret Suna, İstanbul'un deprem açısından en riskli 10 kent arasında olduğunu hatırlattı.



ulusal.com.tr