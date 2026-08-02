2 Ağustos 2026 hava durumu: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlük hava tahmin raporu yayımlandı.
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç ve yüksek kesimleri ile Iğdır’ın güney, Ağrı’nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıklar doğuda normallerin üzerinde
Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında, doğu ve güneydoğu bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar ve fırtınamsı rüzgar uyarısı
Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan uyarıda, rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Denizlerde ise Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Bölgelerimizde hava durumu ve il il sıcaklıklar
MARMARA: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor. İstanbul 30°C, Bursa 33°C,
Çanakkale 32°C, Kırklareli 31°C.
EGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor. İzmir 35°C, Denizli 38°C,
Muğla 34°C, Afyonkarahisar 32°C.
AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adana 36°C, Antalya 33°C,
Burdur 35°C, Hatay 34°C.
İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 32°C, Eskişehir 34°C, Konya 32°C, Nevşehir 30°C.
Konya 32°C, Nevşehir 30°C.
BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bolu 30°C, Düzce 32°C, Kastamonu 32°C, Zonguldak 26°C.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon’un iç ve yüksek kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 33°C, Rize 28°C,
Samsun 30°C, Trabzon 27°C.
DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Iğdır’ın güney, Ağrı’nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Erzurum 32°C, Kars 29°C, Malatya 39°C, Van 31°C.
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Şanlıurfa 42°C, Diyarbakır 41°C, Mardin 40°C, Siirt 40°C.
Denizlerde hava
Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar 3 ila 5, Batı Karadeniz'in batısında 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1,0 ila 2,0 m, batısında yer yer 2,5 m. Görüş iyi.
Marmara: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş iyi.
Ege: Az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m. Görüş iyi.
Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş iyi.
Van Gölü: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 0,50 ila 0,75 m. Görüş iyi.