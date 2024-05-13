2 ay önce evlenen çift 2 gün arayla hayatını kaybetti

Adıyaman'da takla atan otomobilde yaşamını yitiren Ayşe Derya Alptekin'in eşi Tevfik Alptekin de 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çiftin 2 ay önce evlendikleri öğrenildi.

2 ay önce evlenen çift 2 gün arayla hayatını kaybetti

Kaza, 11 Mayıs'ta Kahta-Adıyaman kara yolundaki havaalanı kavşağında meydana geldi.

Tevfik Alptekin’in kontrolünü yitirdiği otomobil takla atıp, istinat duvarına çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ayşe Derya Alptekin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü ise Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Tevfik Alptekin, hastanenin yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden çiftin 2 ay önce evlendikleri öğrenildi.

Alptekin çiftinin, bugün düzenlenecek törenle yan yana defnedilecekleri belirtildi.

Altın alacaklara altın tavsiye! İslam Memiş gün verdi!Altın alacaklara altın tavsiye! İslam Memiş gün verdi!Ekonomi
# kaza # Adıyaman
Çok Okunanlar
Yaşar Güler'den dikkat çeken ABD mesajı!
Yaşar Güler'den dikkat çeken ABD mesajı!
Altın alacaklara altın tavsiye! İslam Memiş gün verdi!
Altın alacaklara altın tavsiye! İslam Memiş gün verdi!
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklandı! İşte detaylar
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklandı! İşte detaylar
Sinan Ateş'in cinayetten önceki mesajları ortaya çıktı!
Sinan Ateş'in cinayetten önceki mesajları ortaya çıktı!
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
Öne Çıkanlar Kassam Tugayları İsrail Merkava tankını drone ile böyle avladı! Kassam Tugayları İsrail Merkava tankını drone ile böyle avladı! Komiser yardımcısı, eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti Komiser yardımcısı, eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti