2 aylık eşini boğazını keserek öldürmüştü: Sanık yeniden serbest bırakıldı!

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde işlediği cinayetle kan donduran Mustafa A. ile ilgili yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemenin daha önce 'akli dengesinin yerinde olmadığı' gerekçesiyle serbest bıraktığı, ardından gelen tepkiler üzerine yeniden tedavi altına alınan katil zanlısı Mustafa A., yaklaşık bir buçuk aylık sürecin ardından yeniden serbest bırakıldı.

Olay, 31 Ağustos 2022 tarihinde Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası mevkiinde meydana geldi. 32 yaşındaki Necla A., 26 Haziran 2022'de evlendiği 33 yaşındaki Mustafa A. tarafından vahşice katledildi. Henüz elindeki gelin kınası dahi çıkmayan talihsiz kadın, sadece 2 aylık evliyken eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Nişanlılık ve düğün esnasında psikolojik rahatsızlığının gizlendiği iddia edilen Mustafa A.'nın gerçekleştirdiği cinayetin ardından Necla A., gözyaşları arasında toprağa verildi.

İTİRAZ ÜZERİNE YAKALANMIŞTI

Olayın ardından tutuklanan ve yaklaşık 3 yıldır cezaevinde bulunan Mustafa A. hakkında 'akli dengesinin yerinde olmadığı' yönünde rapor düzenlendi. Mahkeme, söz konusu raporu dikkate alarak şahsın cezai ehliyeti bulunmadığına ve cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi. Alınan bu karar üzerine Necla A.'nın ailesi duruma itiraz etti. Ailenin itirazını haklı bulan İzmir İnfaz Hakimliği, Mustafa A. hakkındaki tahliye kararını kaldırdı. Kararın ardından harekete geçen ekipler, şahsı yakalayarak yüksek güvenlikli bir hastaneye sevk etti.

HASTANEDEN TEKRAR SERBEST KALDI

İtiraz süreci sonrası Kocaeli'ne götürülen Mustafa A.'nın buradaki tedavi süreci tamamlandı. Yaklaşık bir buçuk aydır Kocaeli'nde tedavi gördüğü öğrenilen Mustafa A.'nın, hastanedeki işlemlerinin ardından yeniden serbest bırakıldığı öğrenildi.