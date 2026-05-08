2 Bin 200 çalışan için kritik süreç: Autoliv üretimi Türkiye’den çekiyor!

Küresel güvenlik sistemleri devi Autoliv, Türkiye’deki üretim operasyonlarını sonlandırarak bu süreçleri bölgedeki diğer tesislerine kaydıracağını duyurdu. Kademeli olarak ilerleyecek olan ve 2028’in ilk yarısında tamamlanması planlanan bu karardan yaklaşık 2 bin 200 çalışanın etkilenmesi bekleniyor.

Şirket, üretimden çekilse de Türkiye’deki satış ve müşteri destek operasyonlarını sürdürerek pazardaki varlığını korumaya devam edecek.



ÜRETİMDE YENİDEN YAPILANMA VE ÇALIŞANLARIN DURUMU

Autoliv’in aldığı bu stratejik karar, otomotiv sektöründeki maliyet artışları ve küresel üretim ağını daha verimli hale getirme çabasının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. İşte kararın operasyonel detayları:

Şirket, üretim tesislerini bir anda değil, 2028 yılına kadar yayılacak bir plan dahilinde devreden çıkaracak. Bu süreç sonunda Türkiye fabrikalarında görev yapan yaklaşık 2 bin 200 personelin işine son verilmesi öngörülüyor.

Şirket tamamen Türkiye’den çekilmiyor; satış, mühendislik desteği ve müşteri hizmetleri gibi "ofis" tabanlı operasyonlar devam edecek. Ancak "imalat" ayağı Türkiye sınırları dışına taşınacak.



MALİYET VE EKONOMİK ÖNGÖRÜLER

Kapanma sürecinin Autoliv’e maliyeti ise oldukça yüksek. Şirket tarafından yapılan finansal açıklamalarda şu detaylar dikkat çekiyor:

Operasyonların sonlandırılmasının Autoliv’e toplam maliyeti yaklaşık 142 milyon dolar olacak. Bu tutarın 129 milyon dolarlık kısmının nakit giderlerden oluşması bekleniyor. Bu rakamın büyük bir bölümü kıdem tazminatları ve geçiş sürecinde personeli elde tutmak için yapılacak ödemelere ayrıldı.

Şirketin bu maliyet hesaplamalarını yaparken dolar kurunu ortalama 53 TL seviyesinde baz alması, orta vadeli ekonomik beklentilerini de ortaya koyuyor.