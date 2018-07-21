İstanbul'da 2 bin 600 polis ile 190 noktada "Kurt Kapanı 20" denetimi yaptı. Denetime polis helikopteri de destek verdi. Ekipler, şüpheli gördükleri kişiler üzerinde GBT sorgulaması yaptı, araçlar durdurularak arandı.





39 İlçede Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde, GBT sorgusu ve araç konrolü yapıldı.



"Kurt kapanı 20" olarak adlandırılan denetime polis helikopteri de destek verdi.



Denetim noktalarından biri de Taksim Meydanı oldu.



Araçlar durdurularak arandı. Denetimlere katılan bir polis köpeği de araçların içinde arama yaptı.



ulusal.com.tr İstanbul Emniyet Müdürlüğü gece saatlerinde 2 bin 600 polis ile 190 noktada denetim yaptı.39 İlçede Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde, GBT sorgusu ve araç konrolü yapıldı."Kurt kapanı 20" olarak adlandırılan denetime polis helikopteri de destek verdi.Denetim noktalarından biri de Taksim Meydanı oldu.Araçlar durdurularak arandı. Denetimlere katılan bir polis köpeği de araçların içinde arama yaptı.

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