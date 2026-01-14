2 bin yıldır uyuyordu, harekete geçti! İzmir'deki o fay hattı "diri fay" sınıfına alındı

Sözbilir, şu ifadeleri kullandı: "Fay yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda, 6.7 büyüklüğe varan deprem üretme potansiyeline sahip. Bu fay üzerinde yaz aylarında bir çalışma yaptık. O çalışmada bu fayın buradaki çizilenden farklı bir özelliğe sahip olduğu ortaya çıktı. Burada potansiyel aktif fay sınıfında değerlendirilen bir fay. Fakat şu anda meydana gelen depremler de bizim açtığımız hendekler de bu fayın daha üst bir sınıfa ait olduğunu ortaya koydu. Yani diri fay olduğu anlaşıldı. Diri fay sınıfına girdiği için buradaki deprem aktivitesi önemli."