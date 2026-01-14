2 bin yıldır uyuyordu, harekete geçti! İzmir'deki o fay hattı "diri fay" sınıfına alındı
İzmir'in Aliağa ilçesinde son günlerde peş peşe yaşanan sarsıntılar uzmanları harekete geçirdi. Bölgedeki fay hattının "diri fay" sınıfına yükseltildiğini açıklayan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 2 bin yıldır sessizliğini koruyan hattın kırılması durumunda yaşanacak senaryoyu anlattı.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Bölgesi'ndeki sismik hareketliliği değerlendirdi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'tan itibaren başlayan deprem fırtınasının azalmaya başladığını belirten Sözbilir, dikkatleri İzmir'in Aliağa ilçesindeki Güzelhisar Fayı'na çekti.
5 GÜNDE 10'A YAKIN DEPREM ÜRETTİ
AA'da yer alan habere göre; Prof. Dr. Sözbilir, Güzelhisar Fayı üzerindeki hareketliliğin arttığını vurguladı. Son günlerde meydana gelen sarsıntılara dikkat çeken Sözbilir, "Fay üzerinde en büyüğü 3.8 olmak üzere 10'a yakın deprem oldu" bilgisini paylaştı.
Depremlerin fayın orta kısımlarında meydana geldiği, sürecin hem AFAD hem de üniversiteler tarafından yakından takip edildiği belirtildi.
"DİRİ FAY OLDUĞU ANLAŞILDI"
Yaz aylarında bölgede yürüttükleri saha çalışmalarının sonuçlarını paylaşan Sözbilir, fayın daha önce bilinenden daha riskli bir statüde olduğunu tespit ettiklerini söyledi.
Sözbilir, şu ifadeleri kullandı: "Fay yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda, 6.7 büyüklüğe varan deprem üretme potansiyeline sahip. Bu fay üzerinde yaz aylarında bir çalışma yaptık. O çalışmada bu fayın buradaki çizilenden farklı bir özelliğe sahip olduğu ortaya çıktı. Burada potansiyel aktif fay sınıfında değerlendirilen bir fay. Fakat şu anda meydana gelen depremler de bizim açtığımız hendekler de bu fayın daha üst bir sınıfa ait olduğunu ortaya koydu. Yani diri fay olduğu anlaşıldı. Diri fay sınıfına girdiği için buradaki deprem aktivitesi önemli."
Yapılan hendek çalışmalarında fayın tarihsel geçmişine dair kritik verilere ulaşıldı. Fayın son 10 bin yılda üç kez yıkıcı depremlere neden olduğunu anımsatan Sözbilir, "Son depremini milattan sonra 105 yılında üretmiş. Dolayısıyla yıkıcı deprem anlamında yaklaşık 2 bin yıldır deprem üretmeyen bir fayla karşı karşıyayız" dedi.
"ÖNCÜ DEPREMLER DE OLABİLİR"
Sözbilir, fayın tehlike potansiyelinin belli ölçeklerde yüksek olduğunu belirterek şu uyarıyı yaptı: "Şu anki devam eden deprem aktivitesine baktığımızda küçük ölçekli depremler oluyor. Bunlar herhangi bir depremin öncü depremleri de olabilir. Şu anda bunu söylemek çok erken."
Olası bir kırılma durumunda etkilenecek bölgelere de değinen Prof. Dr. Sözbilir, bu fayın kırılması halinde özellikle Aliağa bölgesinin lokal ölçekte ciddi zarar görebileceğini sözlerine ekledi.