Her köşesinden tarih fışkıran, medeniyet beşiği topraklarımızda tarihi alanların yağması dur durak bilmiyor. Define avcıları denilerek vasıfları yumuşatılan "soyguncular" bu kez Finike'de Helenistik döneme ait büyük bir anıt mezarı hedef aldı.

2 bin yıldır dimdik ayakta Delicedere'yi bekliyordu. Ta ki bulunduğu ormanlık alanda kaidesi dinamitleninceye kadar...



Antalya'da tarih yağmacıları, Limyra kentine ait olduğu bilinen anıt mezarın bulunduğu kayaları kompresörle deldi. Yuvalara dinamit yerleştirdi. Ve arkalarında bu görüntüyü bıraktılar.



Finike'nin Turunçova mahallesi, bundan bir kaç hafta önce patlama sesleri ile sarsıldı. Gürültünün çevrede bulunan taş ocaklarından gelmiş olacağını düşünen yurttaşlar, patlamanın nedenini çok sonra anladı.



Hacıveliler mevkiinde Helenistik döneme ait anıt mezarın kayalardan oluşan kaidesi yerle bir olmuştu. "Define avcılığı" denilerek masum gösterilen bu yağmalar ne ilk ne de son...



Bölge halkı, tarihi ve kültürel mirasımızın korunması için daha etkili önlemlerin alınmasını istiyor.



Soygunculuğa Antalya Müzesi de kayıtsız kalmadı. Ulusal Kanal'a bilgi veren yetkililer, alanın incelenerek suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.







HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY - KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ

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